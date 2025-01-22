Разведчики ГУР уничтожили важное спутниковое оборудование армии РФ на Курщине. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику противника и его личный состав на территории страны-агрессора. В этот раз разведчики ГУР ликвидировали важное спутниковое оборудование армии РФ.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что оборудование было атаковано в Курской области.

"17 января 2025 года бойцы ГУР МО Украины в районе населенного пункта Теткино в России обнаружили враждебную позицию с важным спутниковым оборудованием", – говорится в подписи к видео.

С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот.

"По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесен огневой поражение. Борьба продолжается! Слава Украине!" – рассказали в разведке.

Ранее сообщалось, что воины Сил специальных операций вступили в ожесточенное сражение с северокорейскими солдатами, которые пошли в наступление на украинские позиции в Курской области. Они вместе с пехотинцами Вооруженных сил Украины более восьми часов сдерживали вражескую атаку и покинули поле боя только тогда, когда почти исчерпали боекомплект.

Напомним, в преддверии потери российских захватчиков составили 1950 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 8 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, 141 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 автомобилей и единицу спецтехники оккупантов.

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