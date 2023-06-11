CNN вдруг стало называть то, что сейчас происходит в Запорожской области и немного в Донецкой, правильно - не наступление, а разведкой боем.

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А теперь, наблюдайте за тем, как все эти западные журналюшки "эксперты", начнут менять своё мнение и называть эту операцию невероятной!

Точно так же было на северном плацдарме, когда Киеву давали 96 часов и называли падение столицы неизбежным, а потом наблюдали за тем как россияне совершают первый "жест доброй воли".

Аналогично всё было и накануне Харьковского контрнаступления, когда Дэниел Дэвис 30.08.22 заявлял, что ничего не будет.

А потом, когда все говорили, что на правобережной Херсонщине у сил обороны Украины нет никаких шансов, поскольку РОВ основательно окопались, произошло бегство оккупантов на левый берег.

И это всё к вопросу об "экспертной" среде, которая присутствует на Западе и которую даже пытаются к нам интегрировать.

Например, такая консерва как Юра Рёпке, выдающий себя за "друга" Украины, а на самом деле годами очень тонко распространявший российские нарративы, благодаря многим украинским СМИ и журналистам, стал главным немецким "экспертом" по украинскому наступлению которое... "провалилось".

Тот самый "эксперт", который не может отличить пусковую ЗРК от многофункциональной радиолокационной станции Hensoldt TRML-4D... которая, как выяснилось позже, не была уничтожена, а продолжает успешно работать.

Увы, но в нашем обществе так и не научились выдержке и гигиене.

Причём это касается как среднестатистического потребителя информации, который считает, что имеет право знать всё в режиме реального времени, так и украинских журналистов, порою играющих роль полезных идиотов, для тех, кто занимается распространением дезинформации и манипуляциями.

Что же до разведки боем, то она продолжается. И сколько она может занять времени, решать не "экспертам", а Генштабу ВСУ. Единственное, что очевидно, её задачей является прорыв полосы обеспечения, что мы и можем наблюдать. Но, западные "эксперты" и диванные гуру этого почему-то не знают.

Видимо потому, что одним из элементов деморализации противника, является ретрансляция панических настроений в формате "всё пропало!" И в первые дни начала разведки боя, вместо того, чтобы позакрывать хлебальники, все одновременно стали принимать участие в обсуждении происходящего.

Да, обсуждать можно и это нормально. Но не используя при этом информацию от врага, который уничтожил 100500 Leopard 2 и миллион польских наёмников, и не "экспертов" от которых тхнёт душком аффилиации. Но, увы и ах. Видите ли танчик сгорел! А, что, по вашему они не горят?

Но при этом, никто не задался вопросом, а сколько и чего, сгорело у оккупантов? Только за сутки было уничтожено 2 ТОС-1А "Солнцепёк", десятки гаубиц и РСЗО, накрываются колоны с российской техникой. Но кучка полезных идиотов помогла из сгоревшего Leopard 2 создать волну, несколько дней деморализующую.

При этом, никто не обратил внимание на то, что в ходе этого прорыва были минимальные потери среди л.с. А всё потому, что броня M2 Bradley в разы крепче БМП-1/2/3. И для прорыва были нужны именно такие машины. Поскольку полоса обеспечения усеяна минами и фугасами.

И да, процесс продолжается. Разведка боем имеет развитие и, возможно, через пару дней вы узнаете о её результатах. Но желательно черпать её из официальных источников, а не из множества "экспертных". Хоть этим проявите уважением к парням которые сейчас там выгрызают нашу победу.