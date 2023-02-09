Разведка Британии дала прогноз, как погода может повлиять на боевые действия в Украине и возможно ли масштабное наступление

Погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России против Украины. Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке страны в последние недели практически не изменились.

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На это указали специалисты британской военной разведки, анализируя предпосылки к возможному новому наступлении войск РФ. Сводка опубликована 9 февраля в Twitter минобороны Британии.

По наблюдению разведчиков, накануне температура на поверхности земли в восточных областях Украины была около 0 градусов Цельсия. Синоптические же прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы, а также таяние снега.

Специалисты считают, что для обеих армий это может привести лишь к ухудшению передвижения по пересеченной местности на Донбассе.

Отмечается, что фронт будет в наихудшем состоянии – с чрезвычайно грязными условиями – в середине-конце марта. Поэтому в британской разведке предположили, что командиры войск с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.

"Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в Украину в конце февраля 2022 года", – признали они.

Напомним: Foreign Policy написало, что страна-агрессор Россия уже подготовила силы для нового наступления на Украину. Издание ссылается на анонимного украинского чиновника, перечисляя, что для этого РФ собрала 1800 танков, более 4 тыс. бронемашин, четыре сотни самолетов и три сотни вертолетов, а также "Грады", "Смерчи" и, конечно же, живую силу.

Со своей стороны американский Институт изучения войны заявил, что войска РФ уже начали наступление на Луганщине – темпы их операций на этом участке фронта увеличились, но не достигли пика. Украинские Силы обороны не позволяют врагу добиться успехов, хотя тот привлек к боям кадровых военных из по меньшей мере трех крупных дивизий.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Роман Свитан указал, что около 100 тыс. оккупантов Россия сейчас перебрасывает ближе к границе, после чего те же приближаются к фронту. По его словам, до конца февраля агрессор может увеличить свою группировку до 400 тыс. солдат, направив половину на Донецкое направление.

А вот австрийский военный аналитик Том Купер считает, что, несмотря на прогнозы, "супермасштабного" наступления РФ на Украину быть не может – причем даже на Донбассе. Он подчеркнул, что логистика российской армии не справится с такой задачей.

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