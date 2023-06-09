Разведка Британии объяснила, чего добивается Кремль блокированием зернового соглашения

Несмотря на продление зерновой сделки на 60 дней в середине мая, Россия продолжает препятствовать экспорту украинского зерна, затягивает проверки и блокирует некоторые суда. Если осенью в сутки проверку проходили 6-8 кораблей, то сейчас этот показатель снизился до 1-2.

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Очевидно, что государство-агрессор пытается добиться уступок в экспорте российского аммиака, ближе к сроку следующего продления соглашения 16 июля шантаж будет только возрастать. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Британское оборонное ведомство напоминает, что Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на 60 дней 17 мая 2023 года. И Россия уже привычно практически сразу взялась нарушать взятые на себя обязательства.

"Россия почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда. Пока только одно или два судна проверяются в день, по сравнению с шестью-восьмью осенью 2022 года", – говорится в сводке МО Британии.

Причины деструктивных действий РФ в британском оборонном ведомстве видят в попытке России возобновить экспорт своего аммиака в Европу, ранее поставлявшийся через трубопровод Тольятти – Одесса. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину этот трубопровод прекратил работу. А недавно российские оккупанты еще и кичились тем, что повредили его, исключив возможность запуска, что, по мнению МО Британии, усложняет и без того непростую ситуацию.

"Вероятно, российская риторика и препятствия BSGI будут раздаваться за несколько недель до следующего окончательного срока продления 16 июля 2023 года", – спрогнозировали в МО Британии.

Напомним, ранее Украина называла свои условия, при которых согласится на экспорт аммиака из РФ. Так, президент Украины Владимир Зеленский прошлой осенью назвал таким условием проведение обмена пленными в формате "всех на всех". Западные СМИ в мае распространяли информацию, мол, Украина рассмотрит транзит российского аммиака только в случае расширения зернового соглашения новыми видами продукции.

Однако 5 июня стало известно, что в Купянском районе оккупанты повредили трубопровод с аммиаком, вызвав его разгерметизацию. В регионе начал работу штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте приступили к работе все профильные службы.