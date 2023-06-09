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Разведка Британии объяснила, чего добивается Кремль блокированием зернового соглашения

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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Разведка Британии объяснила, чего добивается Кремль блокированием зернового соглашения

Несмотря на продление зерновой сделки на 60 дней в середине мая, Россия продолжает препятствовать экспорту украинского зерна, затягивает проверки и блокирует некоторые суда. Если осенью в сутки проверку проходили 6-8 кораблей, то сейчас этот показатель снизился до 1-2.

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Очевидно, что государство-агрессор пытается добиться уступок в экспорте российского аммиака, ближе к сроку следующего продления соглашения 16 июля шантаж будет только возрастать. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Британское оборонное ведомство напоминает, что Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на 60 дней 17 мая 2023 года. И Россия уже привычно практически сразу взялась нарушать взятые на себя обязательства.

"Россия почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда. Пока только одно или два судна проверяются в день, по сравнению с шестью-восьмью осенью 2022 года", – говорится в сводке МО Британии.

Причины деструктивных действий РФ в британском оборонном ведомстве видят в попытке России возобновить экспорт своего аммиака в Европу, ранее поставлявшийся через трубопровод Тольятти – Одесса. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину этот трубопровод прекратил работу. А недавно российские оккупанты еще и кичились тем, что повредили его, исключив возможность запуска, что, по мнению МО Британии, усложняет и без того непростую ситуацию.

"Вероятно, российская риторика и препятствия BSGI будут раздаваться за несколько недель до следующего окончательного срока продления 16 июля 2023 года", – спрогнозировали в МО Британии.

Разведка Британии объяснила, чего добивается Кремль блокированием зернового соглашения

Напомним, ранее Украина называла свои условия, при которых согласится на экспорт аммиака из РФ. Так, президент Украины Владимир Зеленский прошлой осенью назвал таким условием проведение обмена пленными в формате "всех на всех". Западные СМИ в мае распространяли информацию, мол, Украина рассмотрит транзит российского аммиака только в случае расширения зернового соглашения новыми видами продукции.

Однако 5 июня стало известно, что в Купянском районе оккупанты повредили трубопровод с аммиаком, вызвав его разгерметизацию. В регионе начал работу штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте приступили к работе все профильные службы.

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