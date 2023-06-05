В Купянском районе оккупанты повредили трубопровод с аммиаком: произошла разгерметизация

Оккупационная армия России в понедельник, 5 июня, ударила по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрелов оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.

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Из-за этого произошла разгерметизация трубопровода. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем канале в Telegram.

Он отметил, что в области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.

"Обо всех деталях будем сообщать впоследствии. Доверяйте информации только из официальных источников!" – говорится в сообщении.

Отметим, что аммиак – это бесцветный газ с резким запахом и едким вкусом. В воздухе он образует слабый дым. Аммиак огнеопасен и ядовит, особенно для глаз.

Признаки отравления аммиаком:

– сильный кашель и удушье;

– резь в глазах;

– нарушение частоты пульса;

– покраснение кожи;

– раздражение слизистых и кожаного покрова.

Для защиты советуют загерметизировать окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды). Также нужно включить душ на мелкое распыление – вода будет поглощать воздух из аммиака.

Если услышали запах аммиака – дышите через увлажненную марлевую повязку. Лучше смочить его 5% раствором уксусной или лимонной кислоты.

Позже Синегубов заявил, что замеры в городе Купянск показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует.

"По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет. В более приближенных к границе с РФ населенных пунктах Кучеровцы, Синьковцы, Петропавловцы продолжаются замеры", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что ситуация контролируемая.

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин также отметил, что угрозы для жителей района нет.

"Направление ветра в настоящее время – в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская громада, фон аммиака находится в норме", – отметил он в комментарии "Суспільному".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области в результате российского обстрела села Ивашки Богодуховского района есть жертва – 67-летний гражданский. За день противник открывал массированный огонь по приграничью и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

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