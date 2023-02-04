Разведка Британии объяснила, что стоит за попытками РФ интегрировать оккупированные территории Украины

Российские оккупанты официально "включили" временно захваченные территории Украины в свой Южный военный округ. Такой шаг агрессора подчеркивает, что он стремятся интегрировать их в долгосрочное ведение войны.

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К такому выводу пришли специалисты британской военной разведки. Сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Отмечается, что 3 февраля пропагандистское российское информационное агентство ТАСС сообщило, якобы "Л/ДНР", а также временно оккупированные части Запорожской и Херсонской областей передаются под "трехзвездное командование" со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону (РФ).

Это последовало за январским заявлением министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.

"Этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию", – указали в британской разведке.

При этом эксперты подчеркивают, что действия оккупантов вряд ли окажут непосредственное влияние на войну.

"Ныне Кремль стягивает силы со всех военных округов РФ под командованием специального развернутого штаба", – добавили они.

По данным Института изучения войны, оккупанты продолжили наступательные действия на линии Сватово – Кременная в Луганской области, усилив темпы возле второго города. Также они пытаются окружить с двух сторон Угледар на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля может состояться послание российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, провести которое в 2022 году, вопреки требованиям конституции, он не решился. Предполагают, что глава Кремля традиционно будет говорить о войне и оккупированных территориях Украины, а также о "героях"-оккупантах и "современном оружии".

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