Разведка Британии объяснила, почему российские самолеты 'теряют' боеприпасы над территорией РФ

В российской авиации участились случаи сброса боеприпасов, предназначенных для ударов по Украине, на территории РФ. Вероятно, это происходит по нескольким причинам – в частности, из-за ошибок во время вооружения самолетов перед вылетами или плохого выполнения экипажами своих обязанностей во время полетов.

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В любом случае рост частоты подобных инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных экипажей на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке экипажей. К такому выводу пришли сотрудники британской разведки в сводке, опубликованной в соцсети Х (экс-Twitter) министерства обороны Великобритании.

Там напомнили, что случаев, когда самолеты РФ "потеряли" авиабомбы на своей территории, за последний год было пять. Четыре только за последний месяц.

В частности, 27 января 2024 года российские самолеты случайно сбросили две ФАБ-250 на два российских села в Белгородской области. Первый боеприпас упал на ферму в Постникове, а второй – на городскую улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря в Ставрополе, РФ, упала российская ракета неустановленного типа. Местные жители сняли на камеру обломки горящего средства поражения, но власти начали придумывать отговорки по поводу происшествия.

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