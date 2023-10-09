Разведка Британии объяснила, почему Россия усилила партнерство с Ираном и как Тегеран помог ей в войне против Украины

В последние годы Россия укрепила сотрудничество с Ираном, чему, очевидно, способствовало ее вторжение в Украину. Международная изоляция вынудила Москву перенаправить свои внешнеполитические усилия в сторону ранее менее желательного партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

Об этом говорится в оперативной сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 9 октября. В ведомстве отметили, что военная помощь Тегерана армии РФ для войны против Украины включала сотни беспилотников одностороннего действия OWA UAV (one-way attack unmanned aerial vehicles) и артиллерийские боеприпасы.

Иранские дроны были ключевым элементом российской кампании по нанесению дальних ударов по Украине, подчеркнули в британской разведке.

В настоящее время соответствующее соглашение между Ираном и Россией расширено и теперь включает сборку и производство этих БПЛА по лицензии на предприятии в РФ, говорится в сводке.

"Взаимодействие России с Ираном посредством многонациональных форумов почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и приглашения его присоединиться к экономическому форуму БРИКС. Недавно Иран заявил, что Россия инвестировала в Иран 2,76 млрд долларов в 2022-2023 годах. Экономические связи, скорее всего, будут углубляться, поскольку Россия стремится смягчить санкции", – прогнозируют в разведке Британии.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Иране похвастали новой модификацией дрона-камикадзе Shahed-136. Модернизированный БПЛА теперь может лететь беззвучно.

– Осенью Иран может продать РФ баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью 300-700 км. О поставках речь шла еще в прошлом году, но сейчас их реализацию называют реальной.

– В ISW прогнозируют, что Россия и Иран вскоре могут заключить соглашение о поставках дронов и ракет иранского производства.

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