В ISW рассказали, какие иранские ракеты хочет купить Россия и когда возможны поставки: есть важный 'нюанс'

Высокопоставленные военные представители Ирана и России провели испытания иранского современного оружия в августе и сентябре 2023 года, которые проходили в Москве и Тегеране. Так, по истечении срока действия ограничений ООН на ракеты, приходящегося на 18 октября, вероятно, эти две страны заключат соглашение о поставках в РФ беспилотников и ракет иранского производства.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW). Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Тегеран 19 сентября, где обсудил вопросы укрепления двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Во время визита Шойгу был осмотрен иранский арсенал беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР (IRGCASF) в Тегеране 20 сентября. Важно отметить, что Шойгу обсудил также вопрос истечения срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана, бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

В ходе этого визита Амир Али Хаджи Заде, командующий Воздушно-космическими силами КСИР, продемонстрировал новую пусковую установку беспилотника Shahed-136.

Видео дня

Во время демонстрации военного оборудования Амир Али Хаджи Заде показал различные виды оружия, включая крылатую ракету "Паве", 358 ракету "земля-воздух", "Абабиль" и ракету "Фаттах", среди прочего военного оборудования.

В своем заявлении 5 сентября Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани выразил готовность развивать оборонные и стратегические отношения со "всеми независимыми и присоединенными странами" по истечении срока действия ракетных ограничений СБ ООН 2231. Аштиани рассказал о видах военной техники, включая различные баллистические и крылатые ракеты, производимые Министерством обороны Ирана. В декабре 2022 г. американские и британские официальные лица уже предупреждали, что Иран намерен передать ракеты России для решения вопросов со своими запасами.

Генерал-майор Мохаммад Багери также отметил 18 сентября, что Иран получил больше заказов на свои беспилотники, чем может произвести, и подчеркнул, что "великие мировые державы" конкурируют за возможность закупить иранское оружие. Поскольку Иран не имеет возможности самостоятельно разрабатывать и производить определенные подсистемы и компоненты для своих беспилотников, то закупка двигателей и микроэлектроники за рубежом необходима. Однако важно отметить, что Иран успешно развил внутреннее производство различных ударных и разведывательных беспилотников малого и дальнего действия. Иран также способствует России в строительстве завода по производству беспилотников в городе Елабуж.

Ракетные ограничения, установленные Резолюцией СБ ООН 2231, запрещают Ирану экспортировать ракеты с радиусом действия 300 километров или более. Однако, по данным украинской и израильской разведки, есть информация о том, что Россия планирует приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют диапазон действия 300 километров или больше.

В частности, неизвестные иранские чиновники рассказали западным СМИ в октябре 2022 года, что Иран и Россия достигли соглашения о поставках России иранских ракет класса "земля-земля", включая ракеты Zolfaghar вместе с большим объемом беспилотников. Также стоит отметить, что украинские военные чиновники указывали, что Россия исчерпала свои запасы ракет во время вторжения в Украину. Также, в декабре 2022 г. американские и британские чиновники предупреждали, что Россия пытается приобрести иранские ракеты для обеспечения необходимого запаса.

Напомним, что российская террористическая армия начала применять для ударов по Украине управляемые ракеты иранского производства. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Dehlaviуeh, произведенных в Иране, фактически являющихся клонами российского ПТРК "Корнет".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран сделали конкретные шаги для совместного строительства завода дронов. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.