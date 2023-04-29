Россия начала применять противотанковые иранские ракеты в Украине – Defence Blog

Российская террористическая армия начала применять для ударов по Украине управляемые ракеты иранского производства. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Dehlavieh, произведенных в Иране, которые фактически являются клонами российского ПТРК "Корнет".

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Иранские противотанковые ракетные комплексы имеют другую цветовую схему пусковых контейнеров, и их легко отличить от "Корнетов" по ​​красной полосе на передней части. Об этом пишет издание Defence Blog.

По данным иранских государственных СМИ, ПТРК Dehlavieh имеет эффективную дальность стрельбы от 100 до 5500 метров. Ракета Dehlavieh устойчива ко всем видам радиоэлектронной борьбы за счет использования высокоразвитой лазерной системы наведения.

Ракета Dehlvieh может пробить броню толщиной 1200 мм. Если для стрельбы этой ракетой будет использоваться система ночного видения, ее дальность сократится до радиуса 3500 метров.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что использование российскими оккупантами в Украине иранского ПТРК Dehlavieh свидетельствует о расширении оружейной номенклатуры поставок из Ирана в РФ. До этого было известно о поставках из Тегерана в Москву ударных беспилотников Mohajer-6, Shahed-131 и Shahed-136, авиабомб Ghaem-5, а также шлемов и бронежилетов.

По мнению эксперта, появление на поле боя иранских ПТРК Dehlaviyeh может быть обусловлено истощением запасов российских ПТРК "Корнет" и невозможностью их производить быстро и в нужном количестве.

Напомним, в России планируют наладить производство иранских беспилотников Shahed-136. Разместят производство во внутренней офшорной зоне РФ "Алабуга", которая находится в Республике Татарстан, возле города Елабуга.

Ранее сообщалось, что за последние полгода Иран передал России более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов для российской армии. Они перевозились грузовыми судами по Каспийскому морю. В настоящее время США и их союзники пытаются помешать военному сотрудничеству Тегерана и Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран предприняли конкретные шаги для совместного строительства завода дронов. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.