В России планируют наладить производство иранских беспилотников Shahed-136: что известно

В России планируют наладить производство иранских беспилотников Shahed-136. Разместят производство во внутренней оффшорной зоне РФ "Алабуга", которая находится в Республике Татарстан возле города Елабуга.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники. По имеющейся информации, в проект инвестируют около 80 млрд рублей.

Планируется, что общая площадь производственных помещений в конечном итоге составит 2,2 тысячи квадратных метров и будет насчитывать 2,5 тысячи рабочих мест.

Производить "шахеды" не будут "с нуля". Речь идет о так называемой крупноузловой сборке, для которой большинство комплектующих будут доставляться из Ирана.

Правительства РФ и Ирана пытаются скрыть этот проект, маскируя его под развертывание производства моторных лодок. Зарегистрировать производство хотят на подставные компании, в частности на "Дельфин-Алабуга" и "Альбатрос".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран предприняли конкретные шаги для совместного строительства завода дронов. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.