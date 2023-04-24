Иран за последние полгода передал России более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион боеприпасов – WSJ

За последние полгода Иран передал России более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов для российской армии. Они перевозились грузовыми судами по Каспийскому морю.

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В настоящее время США и их союзники пытаются помешать военному сотрудничеству Тегерана и Москвы. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарии чиновников и оказавшиеся в распоряжении редакции документы.

"Российские корабли переправляют большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов для пополнения запасов воюющих в Украине войск заявили официальные лица Ближнего Востока, что создает вызов для США и их союзников, которые пытаются сорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном", – пишет издание.

До этого Иран преимущественно осуществлял поставки по воздуху.

Журналисты пообщались с рядом чиновников и ознакомились с документами, свидетельствующими, что за последние полгода грузовыми судами через Каспийское море в РФ было переправлено из Ирана более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.

Источники издания утверждают, что информация об этих поставках была передана Соединенным Штатам Америки.

Вероятно, последняя партия оружия была передана Тегераном России в начале марта этого года. Российское грузовое судно "Расул Гамзатов", на борту которого находилось около тысячи контейнеров с ориентировочно 2 тысячами артиллерийских снарядов, отправилось из иранского порта Амирабад 8 марта и взяло курс на Астрахань.

Издание подчеркнуло, что обратилось за комментариями по этому поводу в делегацию Ирана в ООН, минобороны РФ и Совет нацбезопасности Белого дома, однако никакого ответа журналисты не получили.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Иран ведет секретные переговоры с Россией и Китаем по закупке ракетного топлива. Журналисты убеждены, что часть ракет Тегеран может предоставить Москве.

В то же время в The Wall Street Journal предостерегали, что Иран в обмен на "шахеды" получает от России кибероружие, в частности для наблюдения.

Также сообщалось, что, по данным Sky News, Иран мог тайно предоставить России 100 млн. патронов и 300 тыс. снарядов.