Иран мог тайно поставить России 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов – Sky News

Иран тайно поставил России большое количество патронов, ракет и минометных снарядов для ведения войны против Украины. Тегеран также планирует новые поставки.

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В январе из иранского порта в Россию отправились два грузовых судна под российскими флагами, которые привезли в российскую Астрахань 100 млн патронов и около 300 тыс. снарядов. Об этом со ссылкой на источник в американских силовых структурах пишет Sky News.

Источник издания утверждает, что в январе из иранского порта в Россию через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 млн патронов и около 300 тыс. снарядов.

"Боеприпасы для ракетных установок, минометов и пулеметов якобы были включены в поставки. Источник сообщил, что Москва заплатила за боеприпасы наличными. Независимо проверить объем предполагаемой военной помощи не удалось. Один эксперт предупредил, что сумма может быть очень большой", – пишет издание.

По данным издания, РФ критически нуждается в помощи Ирана. Спустя год полномасштабной войны российские запасы, вероятно, подходят к концу. Да и предыдущие сообщения о поставках России сотен иранских дронов-камикадзе для атак по энергосистеме Украины косвенно подтверждают вероятность усиления военной помощи со стороны Тегерана.

"Россия продолжает использовать Иран в качестве "тыловой базы", ​​– сказал источник издания в силовых структурах, описывая тесные военные связи между двумя странами.

При этом западные и украинские официальные лица также ранее заявляли, что Иран может поставить России баллистические ракеты, хотя неоспоримых доказательств того, что такие поставки совершались, пока предъявлено не было.

"Наряду с иранской поддержкой, в западных столицах растет обеспокоенность по поводу того, что Китай может начать поставлять оружие России – шаг, который, как предупредили Соединенные Штаты, будет иметь "серьезные последствия" для Пекина. Китай отверг эти претензии", – добавляет издание.

По данным американских спецслужб, полученным Sky News, судна, задействованные в переброске боеприпасов из Ирана в Россию, называются "Муса Джалил" и "Бегей". Оба ходят под российским флагом. Российские владельцы суден на запрос издания не ответили.

По данным источника Sky News, один из кораблей покинул Иран примерно 10 января, а второй — примерно 12 января. Суммарно на них находилось около 200 транспортных контейнеров с оружием. И в оценке количества перевозимых боеприпасов в американской спецслужбе уверены.

"Двести контейнеров на двух кораблях способны перевозить такое количество боеприпасов", – отметил источник издания.

В Sky News проанализировали данные морского слежения и подтвердили данные источника о перемещении суден, хотя и зафиксировали некое различие в датах.

Каких-либо других подтверждений, что они перевозили именно боеприпасы, журналистам раздобыть не удалось.

"9 января служба отслеживания морских перевозок MarineTraffic разместила два корабля в иранском порту Амирабад в Каспийском море. На этом спутниковом снимке, полученном Sky News, видно, что по крайней мере один из кораблей, "Муса Джалиль", стоит в иранском порту перед отплытием в Россию", – пишет издание.

По данным морского слежения, "Муса Джалиль" вышел из порта около 10 часов утра по местному времени 10 января, а "Бегей" ушел в тот же день.

12 января, по данным слежения, оба судна на пару дней останавливались у берегов Туркменистана. Причина остановки неизвестна.

27 января они прибыли в российский порт в Астрахани, вышли "Муса Джалиль" и "Бегей" оттуда 3 февраля.

Источник издания не назвал ни порт в Иране, из которого отправлялись судна, ни конечный пункт следования. Однако он подтвердил, что сухогрузы следовали в Россию через Каспийское море.

"Иран направил в зону боевых действий в Украине два грузовых корабля, на борту которых находится около 200 новых транспортных контейнеров с боеприпасами для российских войск в Украине", — цитирует издание слова источника в силовых структурах.

Также источник издания рассказал о содержимом перевозимого груза. Оба судна доставили в Россию "примерно 100 млн патронов разного размера — 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм — для пистолетов, штурмовых винтовок и пулеметов".

"По словам источника, корабли также несли ряд других боеприпасов, в том числе около 300 тыс. снарядов, таких как 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые реактивные снаряды и минометные снаряды разных размеров – 60 мм, 81 мм и 120 мм, а также артиллерийские реактивные снаряды (130 мм, 122 мм и 152 мм) и бронебойные снаряды (115 мм и 125 мм)", – отмечено в статье.

Также из Ирана в РФ доставлено "около 10 тыс. бронежилетов и касок".

"Россия платит за боеприпасы наличными и тем самым обходит западные санкции в отношении нее, игнорируя санкции в отношении Ирана", – добавил источник.

По данным украинских военных, российские оккупанты выпускали по 60-70 тыс. артиллерийских снарядов в день. Официальные лица в США считают, что этот показатель несколько меньше, но все равно он исчисляется десятками тысяч снарядов ежедневно.

Учитывая это, по оценкам британского генерала в отставке Ричарда Бэрронса, дополнительные 300 тыс. иранских снарядов, безусловно, полезны для РФ, однако хватит их при таких темпах ненадолго.

Поэтому, по мнению Бэрронса, Украине следует куда больше опасаться гипотетического решения Китая оказать поддержку РФ, ведь доступ Кремля к огромным запасам китайских боеприпасов сделает положение Украины "очень и очень сложным".

Напомним, ранее в Financial Times вышла статья с утверждением, что Россия боится покупать у Ирана баллистические ракеты из страха, что США начнут поставлять Украине ракеты ATACMS. Россия и Иран сомневаются в усилении военного сотрудничества, поскольку Запад жестко предупредил Тегеран о возможных последствиях, считают журналисты издания.

В то же время стало известно, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. До получения Тегераном собственной ядерной бомбы могут оставаться считанные месяцы. США и Израиль хотят остановить ядерную программу Ирана, но сложившаяся в мире ситуация такова, что сделать это путем дипломатии, без военного противостояния, остается все меньше возможностей.