Россия боится покупать у Ирана баллистические ракеты из-за страха, что США начнут поставлять Украине ракеты ATACMS - Financial Times

Москва отложила закупку иранских баллистических ракет из-за опасений, что союзники Украины в ответ придадут Киеву ATACMS большую дальность. Россия и Иран сомневаются в военном сотрудничестве, поскольку Запад жестко предупредил Тегеран о возможных последствиях.

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Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на представителей западных стран и военных экспертов. По их словам, Москва может изменить свою позицию по поставкам из Тегерана.

Иран отправил в Россию сотни ударных беспилотников, использованных для нападения на украинскую критическую инфраструктуру. Тегеран открыт для дальнейшего военного сотрудничества с Москвой и рассматривает возможность обмена своих ракет на современное российское вооружение, в том числе на самолеты и вертолеты.

Однако, как отмечает издание, переговоры зашли в тупик из-за потенциальных последствий такого соглашения для обеих сторон. Одним из важных факторов, согласно оценкам западных стран, является угроза РФ предоставлению США Киеву давно ожидаемой ракетной системы ATACMS, дальность действия которой 300 км.

Вместе с тем США усилили оговорки Ирана об углублении военного сотрудничества с Россией.

"Это тема разговоров внутри Альянса. И мы будем продолжать посылать Ирану сигналы об опасности военной поддержки России в ее войне внутри Украины", – заявила госпожа США в НАТО Джулиана Смит.

Однако западные чиновники признают, что Москва может изменить свою позицию по отношению к иранским баллистическим ракетам, поскольку дефицит ее собственных боеприпасов становится все острее, а внутреннее производство падает.

В то же время военные эксперты отмечают, что страны Запада не оказывают эффективных рычагов влияния на Иран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США считают, что Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить еще большее военное оборудование.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Иран поддерживает войну России в Украине уже в течение нескольких месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители.

Министерство финансов США ввело санкции против владельцев иранской компании по производству беспилотников. Компания Paravar Pars регулярно снабжает дроны в Российской Федерации.