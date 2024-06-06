Разведка Британии оценила последствия поражения российских паромов в Крыму

Недавнее поражение двух российских железнодорожных паромов в Крыму, вероятно, создало серьезные трудности в логистических операциях противника. Они использовались для перевозки топлива и боеприпасов во временно оккупированный Крым.

Силы обороны провели ракетный удар по паромам 29 мая. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства обороны Британии.

"29 мая 2024 года украинские ракетные удары повредили два российских железнодорожных парома (RO-RO) на крымской стороне пересечения Керченского пролива, в результате чего они вышли из строя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за строгих мер безопасности на Керченском мосту эти железнодорожные паромы почти наверняка были основным средством железнодорожной транспортировки российских грузов с топливом и боеприпасами в Крым. Россия также использует автомобильные паромы RO-RO для поддержки перемещения тяжелых грузов через пролив.

"Ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло за собой значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым", – отметили в британской разведке.

Повреждение паромов также может заставить Россию быстро заменить железнодорожно-паромную переправу, что окажет существенное влияние на ее более широкие морские логистические операции.

"Украинский удар по паромной переправе и дальнейшее нападение на топливный склад, расположенный неподалеку, вновь подчеркивают уязвимость пролива к украинскому вмешательству, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону", – добавили в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделение Group 13 ГУР в ночь на 30 мая поразило два катера типа КС-701 "Тунец", которые оккупанты использовали для охраны Крымского моста. Операцию провели с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

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