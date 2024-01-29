Разведка Британии оценила потери России в бронетехнике и указала на нюанс с позиционными боями

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия страны-террориста России потеряла тысячи единиц различной бронетехники. Однако в 2023 году потери сухопутных войск РФ сократились на 40% по сравнению с 2022 годом.

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Вероятно, такая разница связана с тем, что боевые действия теперь носят позиционный характер. Об этом в соцсети Х сообщила военная разведка Великобритании.

В британской разведке заявили, что снижение темпов потерь бронетехники российской оккупационной армии произошло за счет того, что боевые действия носят все более позиционный характер в 2023 году.

Кроме того, в разведывательном ведомстве подчеркнули, что в течение прошлого года страна-террорист Россия большую часть времени провела в оборонительной позиции, а не в наступательной.

В то же время российские потери в технике существенно возросли с октября 2023 года. Это связано в первую очередь с тем, что оккупанты перешли в наступление на востоке Украины. За несколько месяцев путинские террористы потеряли более тысячи единиц различной бронетехники, при этом добились лишь незначительных территориальных успехов.

Также в британской разведке проанализировали, что в течение месяца страна-террорист РФ может генерировать не менее 100 единиц бронетехники. Имея такие производственные возможности, оккупанты сохраняют способность восполнять потери на поле боя и продолжать наступательную деятельность в обозримом будущем.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 28 января уничтожили на фронте 113 единиц вооружения и военной техники оккупационной армии РФ. Также ее ряды проредили на 1070 солдат и офицеров. Общие потери живой силы вражеского войска сейчас достигают 383 180 человек.

Ранее в 47-й ОМБр ВСУ рассказали, что под Авдеевкой есть небольшой участок размером с футбольное поле, где лежат больше сотни ликвидированных оккупантов. Армия врага несет большие потери, но продолжает попытки захватить город.

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