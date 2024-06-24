Разведка Британии рассказала, чем занимается ЧВК "Вагнер" спустя год после бунта Пригожина
Спустя год после так называемого бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина террористическая группировка продолжает свою деятельность. Большую часть времени боевики были сосредоточены в основном в странах Африки.
Также вагнеровцы продолжают дислоцироваться в Беларуси. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведки Великобритании.
Террорист Пригожин устроил так называемый "марш за справедливость" против высшего военного командования РФ 24 июня 2023 года. Тогда бунт не привел ни к каким результатам. В то же время британская разведка отметила, что впоследствии были арестованы несколько высокопоставленных военных по обвинениям в коррупции.
Несмотря га гибель Пригожина в авиакатастрофе 23 августа 2023 года, террористическая группировка "Вагнер" продолжала существовать. Теперь боевиками руководит сын Пригожина Павел под командованием Антона "Лотоса" Елизарова.
Стоит отметить, что большая часть террористов ЧВК "Вагнер" ушла с линии фронта на Украине в мае 2023, а на смену им отправили "добровольческий корпус Чечни". В странах Африки в конце 2023 – начале 2024 года вагнеровцев сменил Африканский корпус минобороны России. Тем не менее ЧВК поддерживает независимые дислокации в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике.
Британская разведка отмечает, что Пригожин фактически положил начало вербовке заключенных на войну против Украины. После этого минобороны РФ взяло на себя такую практику. По предварительным данным, в ЧВК "Вагнер" были завербовали более 48 тыс. заключенных, более 17 000 из них впоследствии были убиты в боях.
Также в разведке подчеркнули, что с февраля 2022 года общее число заключенных в России сократилось как минимум на 150 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что большинство этих заключенных были освобождены в обмен на согласие воевать против Украины.
Ранее сообщалост, что на территории РФ полным ходом идет героизация преступников, которых судили по тяжким статьям. Все они сначала убивали у себя дома, а потом подписали контракт с минобороны страны-агрессора и таким образом вышли из тюрьмы.
Напомним, в Краснодарском крае России вагнеровец напал на ребенка с ножом. Мотив мужчины неизвестен, его задержали российские правоохранители.
Как сообщал OBOZ.UA, представителей "Вагнера" по возвращении с войны не берут на работу в силовые структуры, на предприятия ВПК и даже в рестораны. Потому они устраиваются таксистами и строителями.
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