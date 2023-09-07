Разведка Британии рассказала, как РФ пытается усилить пропагандистское влияние на Донбасс

Государство-террорист Россия активно усиливает пропагандистское влияние на временно оккупированном Донбассе. Население восточных регионов Украины, находящихся под контролем РФ, получает свод местных новостей на русском языке от одного из крупнейших вещателей государства-террориста, а доступ к информации из украинских источников ограничен.

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Об этом сообщила британская разведка в сводке, опубликованной на странице Минобороны Великобритании в соцсети Х, ранее известной, как Twitter. Отмечается, что 4 сентября Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла донецкую франшизу и начала вещание на территории "ДНР".

При этом новости, предоставляемые российским телеканалом "Россия 1", представляют российский взгляд на войну.

"Это часть более широких усилий России по установлению постоянного контроля над этим районом", – говорится в сводке.

Вещание ВГТРК в Донецке длилось более года, хотя впервые об этом было объявлено в 2022 году. Почти наверняка это было связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов, считают британские разведчики.

В то же время в сводке напомнили, что несмотря на блокировку эфира, украинское вещание по-прежнему доступно широкой аудитории через Интернет. Там, где действуют российские ограничения на фильтрацию, аудитория использует VPN или другие активные технологии обхода. А смартфоны, привязанные к украинским провайдерам, с большой вероятностью вообще не имеют ограничений.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что с 1 сентября в российских школах приступили к массированной пропагандистской "обработке" российских школьников. Детей будут обучать обращению с оружием, управлению БПЛА и оказанию медицинской помощи на поле боя, а параллельно – будут вкладывать в их головы ключевые нарративы кремлевской пропаганды по истории Украины и российской вооруженной агрессии против украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты убеждают россиян, что Россия якобы способна "уничтожить" Америку в ядерной войне.

– Российские оккупанты устроили "досрочное голосование" на временно захваченных землях Херсонской и Луганской областей. Они проводят имитацию выборов, под дулами автоматов заставляя местное население содействовать им в этом.