Российские войска усилили давление на Великую Новоселку в Донецкой области. До января они пытались оккупировать Нескучное и Времевку, расположенную к западу от Великой Новоселки.

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В 2022-м россияне уже пытались захватить этот населенный пункт, а в следующем году ВСУ отбросили от него российские войска. Об этом заявили в британской разведке, сообщение которой цитирует Министерство обороны Великобритании.

До января 2025 года россияне, говорится в сообщении, пытались продвигаться на север, чтобы захватить села Нескучное и Времевка. Последний населенный пункт расположен к западу от Великой Новоселки. Сейчас же захватчики усилили давление на сам поселок.

"Великая Новоселка была на передовой с момента вторжения России в Украину. Попытка России захватить ее летом 2022 года потерпела неудачу, а в 2023 году Украина оттеснила российские силы на юг", – отметили в МО Британии.

Напомним, накануне в британском оборонном ведомстве объяснили, что стоит за скандальным заявлением Патрушева по Украине. Тезисы о вероятном исчезновении украинского государства в 2025 году, "братской" связи между украинцами и россиянами, а также обвинения Украины в "навязывании нацистской идеологии" и "русофобии" направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию и имеют цель оправдать агрессивное нападение России на соседнее независимое государство.

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