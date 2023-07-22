Разведка США: Путин уже переместил ядерное оружие в Беларусь и не отдаст контроль над ним Лукашенко

Россия уже якобы переместила в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия. Однако его трудно отследить даже с помощью спутниковых изображений.

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Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на заявление представителей американской разведки. Там отметили, что "не имеют оснований сомневаться" в заявлении российского диктатора Владимира Путина о перевозке оружия.

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет около 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе около 1900 единиц тактического ядерного оружия. Пока неизвестно, какую часть этого арсенала Путин намерен перевезти, а официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что какое-то оружие было передано Беларуси.

Издание отметило, что ранее американские и западные официальные лица заявили, что вряд ли Беларусь завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия и что доступные спутниковые снимки не показали никаких признаков подготовки и безопасности, которые были бы стандартными на российском ядерном объекте. Однако другие источники сообщили журналистам, что в Беларуси есть разные объекты, построенные еще в советское время, на которых может быть размещено некоторое количество оружия.

Также, несмотря на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что перед агрессией он "без колебаний" применит российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси, в США не верят, что он будет иметь какой-либо контроль над арсеналом. По словам официальных лиц, оружие, вероятнее всего, будет полностью контролироваться Россией.

Кроме того, отмечается, что вряд ли перемещение оружия в Беларусь изменит глобальный ядерный ландшафт или повысит риск ядерного инцидента, поскольку оно будет находиться на хранении, а не передовом развертывании и будет контролироваться российскими силами.

Напомним, 25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия на территорию страны.

А 16 июня с подобным заявлением выступил Путин. Он выдал, что часть ядерного оружия РФ уже переместили в Беларусь.

В то же время руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж отметил, что если в Беларусь и перевезут ядерное оружие РФ, то будет руководить этим вооружением глава Кремля Владимир Путин.

"Беларусь сегодня квалифицируется не как ядерное государство, а как ядерное государство бандитского типа, которое приобрело и разместило ядерное оружие", – подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что вмешаться в эту ситуацию должны не только страны Запада, но и другие государства, в частности Китай и Индия, которые также должны быть заинтересованы в предотвращении глобальной ядерной катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Лукашенко раскрыл секрет, как получить ядерное оружие от России. По его словам, все "очень просто" – нужно лишь иметь тесные отношения с Москвой;

– ранее в США сообщили, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

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