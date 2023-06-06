Разведка США располагает данными, что за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия – NBC

Американская разведка располагает данными, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит страна-агрессор Россия. Главным мотивом такого шага оккупантов, вероятно, было сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает NBC. По данным инсайдеров, США рассекретили разведданные, указывающие на Россию как на виновную в атаке на плотину.

Информацию подтвердили двое американских и один западный чиновник. По их словам, часть данных получило американское правительство в день подрыва дамбы во вторник, 6 июня.

В то же время западный чиновник заявил, что мотивы взрыва все еще выясняются. Наиболее вероятно, что это было сделано с целью затруднения переправы через реку украинским силам.

Также не исключается вариант, что РФ хотела создать серьезную гуманитарную проблему.

Жители одного из затопленных населенных пунктов Херсонского района показали, как спасают вещи из домов. Вода в них дошла уже практически до потолка. На опубликованных кадрах видно, что под потолком плавает стиральная машина, стол и прочее имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии;

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС работники ГСЧС в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. По состоянию на 17:20 6 июня спасатели уже эвакуировали 1300 граждан.

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