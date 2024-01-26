Разведывал места базирования ВСУ: в Донецкой области задержали информатора РФ, который собирался взорвать себя в случае 'провала'. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного информатора ФСБ. Злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе, где и проживал, и готовил для агрессора схемы расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины. В сообщении говорится, что у информатора нашли в шкафу боевую гранату, которую он планировал взорвать в случае его разоблачения.

"В августе 2023 года житель Краматорска на одном из сайтов знакомств познакомился с россиянкой, которая сотрудничает с ФСБ РФ. По ее указаниям он собирал информацию о военных объектах, "нужных" врагу", — говорится в сообщении.

"Полученные сведения мужчина посылал мессенджером россиянке, а она переправляла их кадровому сотруднику ФСБ, который воюет против Сил обороны Украины на Авдеевском направлении. Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям", — пишет СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили коллаборанту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит 12 лет тюрьмы.

Недавно OBOZ.UA писал, что российские информаторы, корректировавшие обстрелы оккупантов по электроподстанциям в Харькове и Славянске, были приговорены к 10 и 8 годам за решеткой. С их помощью оккупанты осуществляли ракетно-артиллерийские атаки на социальные и энергетические объекты в прифронтовых регионах.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, сотрудничавшего с захватчиками во время оккупации части Харьковской области. Им оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Большой Бурлук Купянского района.

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