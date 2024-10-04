Разведывал позиции ВСУ: на Донетчине задержали агента российского ГРУ, который помогал врагу прорываться к Покровску. Фото

Служба безопасности задержала в Донецкой области очередного агента военной разведки РФ (ГРУ). Злоумышленник разведывал боевые позиции украинских войск, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.

Видео дня

Предателем оказался 49-летний безработный из Краматорска. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, сообщили в СБУ.

Установлено, что с помощью этого агента российские оккупанты пытались выведать данные об укрепрайонах и огневых позициях сухопутных подразделений ВСУ. Также врага интересовали локации логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны.

В случае получения разведданных военные преступники из РФ планировали использовать их для подготовки боевых операций.

Жителя Краматорска российская спецслужба завербовала дистанционно. К ее "вниманию" он попал из-за своей прокремлевской активности в запретной соцсети "Одноклассники".

По указанию оккупантов фигурант объезжал или пешком обходил местность возле линии фронта и скрыто фиксировал позиции ВСУ. Полученные сведения он отмечал пометками на Google-карте и с подробным текстовым описанием отправлял своему российскому куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя еще на начальном этапе его разведактивности. После документирования преступных действий его задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно СБУ разоблачила работника горного предприятия в Покровске, который шпионил за украинскими военными. Злоумышленник собирал для врага данные о размещении штабов и укрепленных позиций ВСУ, защищающих этот город Донетчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!