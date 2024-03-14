РДК анонсировал масштабную атаку по оккупантам и открыл гуманитарный коридор в двух областях РФ

Российские повстанцы с формирований РДК и Легиона "Свобода России" анонсировали массированную атаку по путинским военным в Курской и Белгородской областях, которая должна начаться утром 15 марта. Они объявили об открытии гуманитарного коридора в этих регионах.

Об этом российские добровольцы сообщили в своих Telegram-каналах. Они также обнародовали карту с населенными пунктами, где планируют провести "ограниченную военную операцию".

"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы призываем к срочной эвакуации жителей следующих населенных пунктов в приграничных районах. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!", – обратились российские повстанцы к гражданскому населению Курской и Белгородской областей.

Российские добровольцы подчеркнули – им известно, что путинские войска прячутся между гражданским. Поэтому они хотят обеспечить наибольшую безопасность местному населению.

При этом повстанцы открывают гуманитарный коридор не только гражданским, но и военным, давая им возможность сохранить свою жизнь, не вступая с ними в бой, и отойти.

"Мы даем гуманитарный коридор для гражданских и российских военных с 21:00 сегодня до 7:00 15 марта беспрепятственно выйти из указанных населенных пунктов. После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах", – говорится в сообщении российских добровольцев.

Напомним, с 12 марта на украинско-российской границе ведутся бои российских повстанцев формирований "Российский добровольческий корпус", "Легион Свободы России" и "Сибирского батальона" с регулярной российской армией. В эти дни, по словам самих повстанцев, им удалось взять под контроль несколько населенных пунктов и захватить военнопленных.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 14 марта российские повстанцы продвинулись на десятки километров вглубь России. В РДК рассказали детали рейда в Белгородскую область.

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