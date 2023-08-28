'Речь идет не только о F-16': Резников объяснил суть 'коалиции истребителей' для Украины

Так называемая "коалиция истребителей" для Украины была создана для того, чтобы подтолкнуть союзников, имеющих F-16, передать их нашим вооруженным силам. Когда создается такая форма сотрудничества, тогда несколько стран берут на себя обязательства по оказанию помощи, они между собой взаимодействуют.

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Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в понедельник, 28 августа. Он объяснил, в чем суть такой коалиции.

"Почему мы боролись за создание танковой коалиции, артиллерийской коалиции? Потому что тогда несколько стран обязуются нас поддерживать, они между собой взаимодействуют и им так легче. Потому что ресурсов всегда недостаточно. Поэтому когда родилась коалиция, например, "Леопардов" , а подтолкнули мы к принятию политических решений наших партнеров в Германии тем, что британцы сказали Challenger – да, американцы сказали Abrams – да, и французы сказали легкие танки на колесах АМХ-10 – да. тогда, когда немцы сказали окей Leopard, то к ним присоединились испанцы, португальцы, нидерландцы, норвежцы, шведы, канадцы, итальянцы... И тут же подошли к этому Leopard-1 – сейчас доформируется возможность получить Leopard-1", – сказал Резников.

Министр пояснил, что в уже созданной и наполненной коалиции страны обмениваются между собой поставками, решают кто дает запчасти к военной технике, кто помогает с ремонтом.

Такая же ситуация и с истребителями F-16, отметил Резников.

"Это касается F-16. И сегодня, вы знаете, Нидерланды и Дания – лидеры, Норвегия – сказала так и Соединенные Штаты сказали так. И это очень важно. Это значит, что эта коалиция будет наполняться. Формально 11 стран в Вильнюсе присоединились к обучению пилотов, а реально по обеспечению будет так", – рассказал министр.

Резников отметил, что помимо F-16 Украина планирует получить еще три типа западных многоцелевых истребителей – шведские Gripen, на которых наши пилоты уже начали обучение, французские Rafale и Eurofighter Typhoon.

"Хочу сказать еще о трех типах самолетов, которые наше военное руководство считает классным для нас - это Gripen Швеция, это Eurofighter и это Rafale французские. Но Rafale это новый самолет, их немного выпущено, Eurofighter тоже не очень много. А Gripen в Швеции есть "Это классный самолет, поэтому будем бороться за "Грипени" тоже. Они универсальны по вооружению, они очень просты по эксплуатации", - подчеркнул министр.

Что касается другого вооружения, то приоритетом у Украины в первую очередь ПВО, а также артиллерия и снаряды к ней и бронированная техника.

Резников отметил, что в ближайшее время Украина должна получить до 200 штук "Leopard-1", а также словацкие САУ "Сюзанна".

Кроме того, Украина подписала контракт с Францией на получение новейших радаров, позволяющих быстрее обнаруживать такие цели, как крылатые и баллистические ракеты.

"Приоритет №1 – это противовоздушная оборона. Поэтому мы ждем еще больше NASAMS, которые заказаны для нас от канадцев, от американцев и от норвежцев. Мы ждем завершения проекта IRIS-T средней дальности и ракетами к ним, и соответственно испытываем IRIS-T короткой дальности. То есть в общем, приоритетом являются ПВО, артиллерия и снаряды к артиллерии, бронированная техника, включая medevac – очень важные для эвакуации наших ребят с линии фронта", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников дал прогноз, когда Украина начнет использовать истребители F-16. По его словам, современные истребители могут усилить украинские воздушные силы весной 2024 года. Резников считает, что F-16 способны "изменить правила игры" в войне с российскими оккупационными силами.

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