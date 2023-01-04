'Речь идет о жизнях людей и сохранении инфраструктуры': в Воздушных силах ответили на упрек о 'дорогих' ракетах по дешевым дронам

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины ответили на упреки издания The New York Times относительно "нерационального" использования дорогостоящих ракет для сбивания дешевых иранских дронов-камикадзе. Украинские воины напомнили западным журналистам, что Россия, запуская "Шахеды", пытается поразить критическую инфраструктуру и мирные города и села, сбивая их, силы ПВО Украины в буквальном смысле спасают жизни людей.

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И чтобы сохранить жизнь украинцев, Украина будет прибегать ко всем возможным средствам, сколько бы это ни стоило. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что сравнивать стоимость иранских дронов и ракет, которые используются для их сбивания, неуместно. Ведь иранские БПЛА угрожают жизни мирных людей.

"Для их (жизней людей. - Ред.) сохранения ВСУ будут использовать все. Здесь некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной прессе. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи", - подчеркнул спикер ПС ВСУ.

Так Игнат отреагировал на свежую публикацию NYT, авторы которой заявили, что сбить иранский дрон-камикадзе стоит в семь раз дороже, чем запустить его.

Игнат напомнил журналистам, которые взялись подсчитывать "экономическую целесообразность" использования дорогостоящих ракет и поднятия в небо авиации при атаке дронов, что все это Воздушные силы делают для защиты своей страны и своего народа.

"Понятно, что используемые ракеты и Nasams, Iris-T - это дорогие ракеты... Будем ли мы их применять, будем ли поднимать в небо истребители, чтобы сбивать "шахеды"? Это дорого, но будем. А как делает Израиль, когда сбивает дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже наших. Здесь речь идет о жизнях и критической инфраструктуре. Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди, и будут большие убытки. Сравнивать абсолютно некорректно", - подчеркнул он.

Напомним, 4 января в NYT была опубликована статья, спровоцировавшая громкий скандал. В материале говорится, что украинская армия сбивает их ракетами, которые стоят намного дороже, чем сами Shahed 136.

Украинцев подобные подсчеты не на шутку возмутили. Они призвали американских журналистов подумать о том, какие убытки причинили бы иранские дроны, если бы их не сбивали - и они беспрепятственно достигали целей.

Кроме того, авторов статьи спросили, во сколько они оценивают жизни людей, погибающих от российских атак - и становившихся бы жертвами ударов дронами гораздо чаще, если бы украинские воины так же сидели и подсчитывали "экономическую целесообразность" реагирования на атаки РФ.