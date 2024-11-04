'Речь о Покровске стоит откладывать': в НГУ рассказали о ситуации возле Селидового и Вишневого. Карта

Ситуация на Покровском направлении на фронте остается очень сложной, Сейчас российские оккупационные войска сконцентрировал основные силы в направлении населенного пункта Вишневое. Враг задействует в штурмах большое количество личного состава и техники, его основная цель – захватить Покровск.

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Этот город имеет важное логистическое значение. Об этом сказал офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Виталий Миловидов в интервью "Украинскому радио" в воскресенье, 3 ноября. По его словам, также тяжелые бои идут в Селидово – враг начал штурм в конце октября и использует большие резервы.

Сейчас основные усилия армия РФ сконцентрировала на захвате поселка Вишневое.

"Численность вражеских групп не уменьшается, враг подготовил большое количество резервов, привлек их одновременно с нескольких направлений, готовя заранее себе плацдармы для продвижения южнее и севернее. И привлекает большое количество штурмовых групп, которые постоянно пытаются двигаться – и днем, и ночью", – рассказал военный.

Также оккупанты активно применяют артиллерию разного калибра и РЭБ-системы, из-за чего аэроразведчикам Сил обороны сложнее залетать на территорию, где есть оккупанты.

Кроме того, россияне активно применяют FPV-дроны и пытаются пехотой штурмовать районы сосредоточения, маршруты выдвижения позиций украинских военных.

"В течение вчерашних суток на позиции нашего подразделения, а также смежных подразделений, выполняющих на этом направлении боевые задачи, осуществлялись семь попыток наступлений. Они были успешно отбиты", – заявил Миловидов.

По его словам, враг намерен реализовать свои стратегические цели относительно Покровска. Этот город, отметил военный, "весомый и логистически выгодный".

"Стоит сдерживать на тех рубежах, которые есть. Речь о Покровске нужно немножко откладывать или не ставить в перспективу и прилагать максимум усилий для того, чтобы не допустить продвижения врага дальше и развития таких событий. Поэтому сегодня прилагается максимум усилий, привлекаются все имеющиеся силовые средства для того, чтобы этого не допустить", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, войскам России удалось захватить ряд сел на Покровском и Времивском направлениях фронта, заявил аналитический ресурс DeepState. Враг оккупировали село Кураховка в Покровском районе и село Шахтерское в Волновахском районе.

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