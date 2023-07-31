Рэкет, преступления и гастарбайтеры из России: во что превратился оккупированный Мариуполь

Оккупированный Мариуполь теперь наводняют россияне и выходцы из Узбекистана, Таджикистана. Горожане боятся выходить на улицы, боятся делать замечания приезжим. В городе процветает рэкет, грабежи.

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Местные жители жалуются, что их на работу не берут, задерживают пенсии и социальные выплаты.

Как живет разрушенный и оккупированный российскими войсками город? Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Город наводнили гастарбайтеры из РФ

Оккупированный Мариуполь Донецкой области наводнили гастарбайтеры из Узбекистана, Таджикистана. Они сотнями приезжают в украинский город. Одних привозят российские компании, которые получили подряды на ремонты и строительство в городе.

Другие приезжают сами, ищут тут работу. Часть из них приходит на стихийный "рабовладельческий" рынок – так тут называют место, где собираются те, кого по утрам нанимают на разные работы.

"Часто тут собирались сами мариупольцы в поисках заработка. Но их уже давно вытеснили выходцы из азиатских бывших советских республик. Они ведут себя очень нагло, оттесняют местных жителей, если туда приходит работодатель. Иногда из-за этого возникают стычки. Были случаи, когда эти приезжие угрожали ножом", – рассказал один из местных жителей на условии анонимности.

В городе царит безработица среди мариупольцев – их не берут на стройки. Вместо них в придачу к гастарбайтерам используют труд студентов донецких "вузов". Вместо каникул молодые люди проходят якобы практику на восстановлении и ремонте разрушенных россиянами домов.

А вот приезжие узбеки и таджики, а также чеченцы взяли под контроль местные рынки, обложили данью всех, кто там торгует. "Местная "полиция" с ними в доле, они никаких мер не предпринимают. Если их вызывают на конфликты, то они даже не приезжают", – продолжает местный житель.

Жители также пишут в группах, что новые рэкетиры жестоко избивают людей, если сделать им замечание. Или за отказ платить поборы тут же на человека налетает банда понаехавших и жестоко бьет. Жаловаться на них некому.

Мариупольцы боятся выходить на улицы

Советник законного мэра города Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг, 27 июля, в городе произошел ужасный случай.

"Сегодня утром гражданские оккупанты – …узбеки скинули с 9-го этажа дома по пр. Металлургов, 127 (напротив ресторана "Гуси-Лебеди"), девушку. При падении она зацепилась ногой за балкон на нижних этажах и ей оторвало ногу. Девушка не выжила… Такую картину представить страшно… Полицаи записали в протокол осмотра тела "неизвестные", при этом "неизвестные" стояли рядом", – сообщил Андрющенко.

Это далеко не первое преступление в Мариуполе, которое останется безнаказанным.

"Мы боимся выходить из своих квартир на улицу, боимся отпускать на улицу детей. К девочкам прямо на улице цепляются эти гастарбайтеры. Сейчас город не узнать, в центре приехавших из России узбеков, таджиков намного больше, чем местных жителей. Они буквально повсюду – на стройках, торгуют на рынках, продают шаурму, таксуют, просто сидят в центре. По ночам собираются на площади Свободы, включают музыку, орут", – рассказывает пожилая жительница Мариуполя.

Пустой "Невский" и торговля недвижимостью

Пенсионеры города жалуются на то, что им задерживают выплаты. Каждый день возле отделений почты собираются толпы пожилых людей, стоят под жарким солнцем в надежде, что им дадут деньги. Но финансирования нет.

"Не платят тем, кто с российским паспортом, тоже. А без их документа – так вообще в последнюю очередь. Говорят, что уже с нового года те, кто паспорт РФ не взял, не будут получать социальных выплат, у них могут даже забрать жилье", – продолжает женщина.

В группах мариупольцы рассказывают, что такая ситуация на всей части оккупированной Донецкой области.

Что касается строительства новых домов в разрекламированном россиянами ЖК "Невский", то многие квартиры там пустуют. Их продают, но у местных денег нет на покупку. Говорят, что квартиры скупают россияне, таким образом инвестируют свои деньги.

ЖК стоит полупустой. Многие в городе знают, что дома эти построены министерством обороны РФ практически без фундамента, котлованы под них толком не рыли. К тому же окнами дома выходят на бетонный завод. Поэтому открывать окна тут не рекомендуется – пыль садится на мебель, пол, стены очень быстро. Те, кто там живет, жалуются, что уборку делать приходится через день – иначе можно задохнуться.

Однако в объявлениях о продаже жилья в Мариуполе россиян зазывают обещаниями, что красивый город якобы вовсю восстанавливается. Тут есть Азовское море, чудесный йодированный воздух, полезный для легких, строят санатории. Что якобы тут есть перспектива, проложены новые дороги, много молодежи.

На самом деле большая часть города разрушена, до сих пор нет газа и отопления. Люди вынуждены ютиться в разбитых квартирах и домах либо снимать жилье, если есть деньги. Зато оккупанты в городе уже отстроили и открыли ночной клуб "Клеопатра".

В Мариуполе орудуют мародеры. Они выносят из пустующих квартир все самое ценное. А также разбирают и распродают чужие металлические гаражи, чьи хозяева погибли или уехали.

К слову, до сих пор в городе находят захоронения погибших мариупольцев. Недавно в Приморском парке обнаружили табличку с именем погибшей пожилой женщины. Там, в парке, во время российских обстрелов часто хоронили людей.

Оставила дочь в Донецке

Известная блогер-предательница из Мариуполя 31-летняя Марианна Вышемирская (Марина Подгурская) сейчас живет в Москве и продолжает распространять ложь про Украину.

Ее фото стало известно после авианалета россиян на Мариупольский роддом 9 марта 2022 года. Тогда там погибли и были ранены роженицы, а некоторым удалось спастись. Теперь Вышемирская на российских телеканалах у пропагандистов заявляет, что авианалета не было, а рожениц оттуда заранее выгнали националисты и устроили там огневые точки.

Хотя другие женщины, которые были в этом здании, говорят обратное. Да и фото и видео этого авианалета свидетельствуют о лжи блогерши.

Недавно Вышемирская рассказывала российской "Комсомолке", что перебралась в Москву, сотрудничает с благотворительным фондом "Родина", ездит по Донецкой области с гуманитарной помощью.

Правда, маленькую дочь она оставила в оккупированном Донецке, поскольку в ясли девочке еще рано, а денег на няню предательница еще не заработала.

Свою страничку, где рекламирует различные средства по уходу, она закрыла для жителей Украины. Правда, число подписчиков у нее упало: если весной прошлого года у нее было 95,4 тыс., то теперь 75 тыс. Похоже, что там достаточно и ботов.

Ее супруг, бывший работник "Метинвеста" Юрий Вышемирский, свои странички также закрыл.