'Решение ситуации будет непростым': Трамп обсудил войну в Украине с премьером Чехии

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Среди прочего политики обсудили войну РФ против Украины.

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Об этом сообщает České noviny. Фиала воздержался от комментариев по поводу взгляда Трампа на войну в Украине, однако, по словам премьера, очевидно, что разрешение конфликта не будет простым.

"Разговор удивил меня в двух аспектах. Это была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его разрешении. Я также был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора", – сказал он.

На вопрос, предоставил ли Трамп, ранее обещавший положить конец войне России против Украины за 24 часа, какие-то подробности о своем плане, Фиала ответил, что не раскрывает содержание частных разговоров. Делать это "не принято", а каждый, по его мнению, публично говорит лишь то, что хочет сказать.

"Конечно, решение российской агрессии против Украины не будет легким, я думаю, мы все это знаем", – отметил политик.

Также Фиала и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и чешско-американские отношения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Украина якобы разрабатывала свой План победы с учетом того, что Дональд Трамп может быть избран новым президентом Соединенных Штатов. А европейские и американские чиновники даже давали советы о том, как лучше сформулировать предложения.

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