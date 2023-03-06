''Решили забросать телами все подряд, отношение, как к ''мясу'': оккупант пожаловался на командование. Перехват

Военнослужащий ВС РФ с Донецкого направления раскритиковал отношение командования к своим подчиненным, которые для него – "пушечное мясо". Также он выразил возмущение кадровыми перестановками в подразделении и пополнением текущих потерь за счет "мобиков".

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На военные будни оккупант жаловался в телефонном разговоре другу. Его перехватили специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины и обнародовали (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

Во время беседы захватчик признался, что его нервы уже "на грани", потому что российские командиры "как были тварями, так и остались". Он отметил, что непосредственным его начальником является обычный рядовой.

"Ну, я понял, отношение, как к "мясу", – попытался посочувствовать ему товарищ.

Оккупант сказал, что в отношении к подчиненным российские командиры или любые другие начальники ничем между собой не различаются.

"Сейчас они решили забрасывать телами все подряд, чуть ли не "вагнеровцев" сделали, бл*дь", – высказался он.

По его словам, новое командование хочет "полностью разман*ячить" собственную пехоту.

"Пацаны, главное, держитесь – самое главное. За что? Уже вопрос, за что держаться, одному Богу известно – за голову или за яйца?" – возмутился он.

Также он добавил, что командиры размолотили его слаженное боевое подразделение полностью "в хлам", пополнив его мобилизованными.

"Побежали непонятно куда. Как была пи*арасия, так и осталась… Но в принципе я уже ничему не удивляюсь", – констатировал оккупант.

В то же время в ГУР МО напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, военнослужащим ВС РФ будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты готовятся к контрнаступательным действиям ВСУ. Один из захватчиков предположил, что в марте стороны пойдут друг на друга, однако признал, что в рядах ВС РФ настроение не боевое, особенно после "привета" от HIMARS.

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