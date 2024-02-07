Республиканцы не поддержали законопроект с реформами на границе и помощью Украины – The Hill

Во вторник республиканцы в Сенате США сообщили, что не смогли собрать достаточной поддержки для принятия законопроекта, предусматривающего усиление пограничной политики США, а также оказания помощи Украине и другим странам. Кроме того, более половины республиканцев в верхней палате выступили категорически против этого законопроекта.

Об этом сообщает издание The Hill. Некоторые высокопоставленные законодатели из этой партии даже заявили, что будут блокировать рассмотрение документа.

"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект", – заявил во время пресс-конференции во вторник лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Республиканцы моментально "похоронили" соглашение, достигнутое в результате нескольких месяцев переговоров между сенаторами от Республиканской и Демократической партий и представительницей независимых.

Это развитие событий спровоцировало большое возмущение среди демократов, которые обвинили своих оппонентов в обмане. Они подчеркнули, что именно республиканцы еще в октябре настаивали на объединении пограничной реформы с оказанием помощи Украине. Тогда эту идею поддержал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, однако теперь он повторяет заявления Трампа и называет документ непроходимым в нижней палате.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, являвшийся представителем своей партии на переговорах, выразил мнение, что после этого инцидента не стоит доверять республиканцам вообще.

"Они сказали нам что делать, мы придерживались их инструкций к каждой букве, а затем они "выдернули ковер из-под ног" в течение 24 часов. С кем мы там должны работать? Они – ужас для переговоров", – заявил Мерфи.

Президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве республиканцев. Он указал, что Трамп не способствует решению этой проблемы, а наоборот использует ее для достижения своих политических целей.

"Все говорит о том, что этот законопроект даже не будет вынесен в Сенате. Почему? Причина проста: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него в политическом плане", – заявил Байден во вторник.

Ранее госпожа посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк объяснила, почему в Конгрессе США оттягивают голосование за помощь Украине. По ее словам, это часть американского политического процесса, однако деньги для Украины будут приняты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сенат США представил компромиссный вариант соглашения по дополнительному финансированию, предусматривающему помощь Украине, Израилю, а также выделение средств на укрепление южной границы.

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