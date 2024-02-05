Сенат США представил компромиссный вариант соглашения с помощью Украине: что он предполагает

Сенат Соединенных Штатов Америки представил компромиссный вариант соглашения о дополнительном финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю, а также выделение средств на укрепление южной границы. На помощь Украине в нем предусмотрено $60 млрд, а Израилю – $14,1 млрд.

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Общая сумма средств предполагает $118,28 млрд. Голосовать за этот законопроект сенаторы должны в среду, 7 февраля, сообщил на своей странице в соцсети Х лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте Сената, финансирование охраны американской границы увеличивается на $13 млрд (до $20 млрд), а средства для Украины распределены так:

– $19,85 млрд на пополнение запасов вооружений и техники США, предоставленной Украине из запасов Пентагона;

– $13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

– $14,8 млрд на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

– $7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины;

– $1,58 млрд на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Также в законопроект включены небольшие суммы на гуманитарную помощь в регионах, охваченных войной, и на оборонные операции в Красном море и на Тайване.

Пресс-служба Белого дома опубликовала обращение президента Штатов Джо Байдена, в котором он призвал принять этот законопроект и пообещал подписать его в кратчайшие сроки, если документ будет принят.

Глава государства подчеркнул, что членам его администрации и двухпартийной группе сенаторов удалось достичь прогресса в соглашении о национальной безопасности, "включающем самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ за десятилетия".

Что касается части законопроекта о защите границы, то, как отметил Байден, это сделает Америку и ее границы более безопасными, сохраняя законную иммиграцию, "что соответствует нашим ценностям как нации".

Также он подчеркнул, что двухпартийное соглашение также позволяет США продолжать работу с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от агрессии России.

"Как я уже говорил раньше, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки возрастут. Это соглашение также предоставляет Израилю все необходимое для защиты своего народа и защиты от террористов ХАМАС. И это предоставит жизненно важную гуманитарную помощь для палестинского народа", – отметил Байден.

Как сообщал OBOZ.UA , в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и в конечном итоге решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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