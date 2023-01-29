Резников назвал ожидаемую дату поставки в Украину западных танков

Обещанные западными союзниками современные боевые танки уже в пути в Украину. Для получения танков и обучения экипажей их использованию будет нужно время, однако в Киеве рассчитывают, что смогут использовать западную бронетехнику уже в марте, в ходе весенней кампании.

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Об этом в интервью СВС заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также отметил, что ожидает завершения войны в 2023 году.

В ходе разговора с корреспондентом СВС Резников заявил, что основные боевые танки, переданные союзниками, уже в пути, и теперь Украина стремится получить военные самолеты, которые могут переломить ход войны с Россией.

Как отметил министр обороны Украины, решение о передаче танков - это "не конец истории, это только начало истории".

Он признал, что нужно время, чтобы получить танки и обучить экипажи их использованию, но рассчитывает, что они будут готовы к весенней кампании. По словам Резникова, Украина рассчитывает получить эту западную бронетехнику в марте.

Эти поставки, которые резко осудила Россия, планируются на фоне усиленной подготовки государства-агрессора к новому наступлению на Украину. В РФ продолжается мобилизация и подготовка сотен тысяч новых солдат для оккупационной армии.

Также глава оборонного ведомства Украины поделился с изданием своими соображениями о сроках окончания войны.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", - сказал Резников, добавив, что для этого придется приложить много усилий.

"Мы хотели бы [одержать победу] как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но увидим", - добавил он.

Напомним, согласно прогнозам The Spectator, президент РФ Владимир Путин хочет "обескровить" ВСУ еще до прибытия западных танков, ведь они реально могут переломить ход войны вместе с другой техникой и вооружением, которые поставляет Украине Запад.

Аналитики подчеркивают, что следующие несколько месяцев войны будут тяжелыми: сейчас российская оборонная промышленность также наращивает производство, поэтому "если Украина не удержит инициативу, освободить территорию будет все труднее". К тому же отличность западной техники от советской потребует времени на ее освоение украинскими военными. А тот факт, что вместо большого количества танков одного типа Украина получит три разных танка, разработанных НАТО, все в ограниченном количестве и каждый – с отдельными сложными требованиями по обслуживанию – усложнит и задержит их доставку на передовую.

РФ сейчас накапливает воздушно-десантные войска в Луганске и бронетехнические подразделения на юге, а ЧВК "Вагнер" продолжает штурм Бахмута. Новый командующий оккупационными войсками РФ в Украине, генерал российской армии Валерий Герасимов настаивает на наступлениях, чтобы попытаться привлечь резервы Украины к оборонным боям и, следовательно, лишить их возможности готовиться к контрнаступательным операциям.

Основная цель РФ, по мнению аналитиков, состоит в удержании оккупированных ранее территорий.