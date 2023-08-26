Резников объяснил, почему гибель Пригожина ослабила Путина
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что смерть главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина ослабила российского диктатора Владимира Путина. Глава оборонного ведомства объяснил, что люди в Кремле в очередной раз доказали, что ведут себя, как бандиты и преступники.
При этом Резников подчеркнул, что на самом деле группы "Вагнера" больше не существует. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию WELT.
По словам министра обороны, гибель Пригожина показала всему миру, к чему приводит сотрудничество с кремлевским диктатором.
"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало миру: если Путин заключит какое-либо соглашение с кем-либо и нарушит это соглашение, это означает, что ему больше нельзя доверять", – сказал Резников.
Также он отметил, что смерть Пригожина является знаком для людей внутри РФ. В частности, на показала, что нет смысла садиться с Путиным за стол переговоров и обсуждать какие-либо вопросы.
"Это просто поведение бандитов, а Кремль ведет себя как бандиты, как преступники. На самом деле, больше не существует группы Вагнера, которую вы могли рассматривать как серьезную силу год назад. Они сломаны", – заявил министр обороны.
Ранее российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко заявил, что ликвидацией главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области президент страны-оккупанта России Владимир Путин фактически начал еще одну войну – внутри страны.
Напомним, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже в РФ официально подтвердили смерть террориста.
Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до своей смерти Евгений Пригожин предпринимал усилия сорвать планы Главного разведывательного управления Генштаба РФ по управлению операциями ЧВК "Вагнера" на африканском континенте. С этой целью он мог отправиться туда.
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