Резников: войска РФ могут пойти в наступление в феврале, мы готовы к этому

Россия готовится к новому широкомасштабному нападению на Украину. Оно может начаться уже в феврале, ведь президент РФ Владимир Путин помешан на "символизме".

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Украинское войско готово к любому сценарию эскалации, РФ вряд ли сможет застать Силы обороны врасплох. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве 5 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам главы оборонного ведомства Украины, военно-политическое руководство страны не исключает, что Кремль может отдать приказ о начале нового нападения в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля.

"Ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль, они любят символизм - 24 февраля будет год, как началось это вторжение, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году... поэтому ожидаем этого давления. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что Украина продолжает накапливать резервы, чтобы реагировать на потенциальные угрозы. В то же время Резников призвал украинцев не паниковать из-за вбросов в безымянных Telegram-каналах по поводу "достоверных сведений" и "дат начала вторжения". Одну такую "дату" украинцы благополучно "пережили" минувшей ночью.

Резников заметил: Генштаб знает, откуда может выдвинуться враг – и готовится к этому.

"Много информации, все, видимо, читали телеграмм-каналы, что ночью будет нападение и т.д. ...Никакого нападения не произошло. Очень важно слушать Генеральный штаб, его официальную позицию. Когда будет понятно, что они (российские войска. - Ред.) сформировали ударные группировки, где, в каком месте - наш Генеральный штаб это прекрасно знает", - отметил министр обороны.

Относительно отдельных направлений, Резников подчеркнул, что самые горячие бои сейчас идут на Донбассе, там, по его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".

Не прогнозируется в ближайшие дни значительной активизации врага в Харьковской области: там украинские военные пока ударных группировок РФ не видят, однако не исключено, что "спустя некоторое время они могут появиться".

Также ударных группировок России не наблюдается пока и на территории Беларуси. Так что сегодня говорить об опасности наступления врага оттуда в направлении Киева нет особых оснований.

Напомним, накануне украинский военный эксперт генерал Романенко заявил, что новое наступление РФ на Украину уже началось. В частности, наступать агрессор пытается на Донбассе. В то же время, считает Романенко, Украине не следует торопиться идти вперед, сейчас перед ВСУ стоит важнейшая задача: минусровать живую силу и технику РФ и перерезать для врага логистику. Это позволит впоследствии успешно контрнаступать и освобождать родную землю.