Резников заявил, что РФ не сможет уничтожить ядерным оружием всю Украину: у нас большая территория

Страна-агрессор Россия не сможет уничтожить всю Украину, применив свое ядерное оружие, так как у нашего государства слишком большая для этого территория. Такие действия захватчиков также не смогут сломить сопротивление украинцев.

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Об этом в интервью "Укринформу" сказал министр обороны Украины Алексей Резников, который подал в отставку 4 сентября. Так он прокомментировал угрозу применения Россией ядерного оружия.

Министр также добавил, что неизвестно, в каком состоянии находится это вооружение, которым постоянно бряцает Москва.

"Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория. Еще вопрос, в каком оно у них состоянии. В 1998 году россияне делали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне", – сказал он.

Резников добавил, что ни одному виду оружия, которое могут применить оккупанты, не под силу одолеть дух нашего народа и заставить его сдаться.

"Ни одна ядерная бомба не одолеет сопротивление украинцев, нет. Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население – Харьковщина, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же с вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют, потому что россияне – враги, им никто не простит, им никто не подарит. Уже поколения растут, для которых россиянин – это враг, они на десятилетия прокляты для всего мира, не могут проклятые выиграть, это нереально", – объяснил политик.

Он заверил, что не может быть такого шанса, что мы проигрываем, ведь это будет означать, что Россия возобновила свой контроль, а Украина стала частью Российской империи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пропагандисты в эфире российского телевидения обсудили, по какому из украинских городов лучше нанести удар тактическим ядерным оружием. В числе вариантов озвучили Одессу и Львов.

– В России не устают угрожать и западным странам ядерным ударом. В этот раз в эфире одного из центральных российских телеканалов такие угрозы прозвучали в адрес США.

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