'Одессы не будет, отстроим заново': российские пропагандисты открыто призывают ударить по Украине ядерным оружием. Видео

Пропагандисты в эфире российского телевидения обсудили, по какому из украинских городов лучше нанести удар тактическим ядерным оружием. В числе вариантов озвучили Одессу и Львов.

Видео дня

Эту тему рупор Кремля Владимир Соловьев поднял с одним из гостей своей студии, бывшим пророссийским украинским политиком, народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии Регионов Игорем Марковым. Последний отметил, что России "достаточно по очкам выигрывать, надо нокаутировать" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вам все понравится. Одессы не будет, отстроим заново. А какие варианты?" – заметил Соловьев.

"Лучше Львов", – отметил предатель Марков.

Марков, известный украинофобскими и русофильскими взглядами, является сторонником и спонсором квазигосударств и террористических группировок "ДНР/ЛНР" и лидером ныне недействующей пророссийской партии "Родина". Обвиняется украинской прокуратурой в попытке посягнуть на территориальную целостность Украины. Скрывается от украинских правоохранителей в России с 2014 года.

Напомним, ранее пропагандисты на росТВ размечтались о ядерном ударе в районе Роботиного в Запорожье. Захватчики убеждены, что это позволит России захватить Запорожскую и Днепропетровскую области, а также "разгромить" Силы обороны в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пропагандисты РФ снова "позарились" на украинский Киев. Они размечтались переименовать Майдан Незалежности.

– В России заявили, что поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Он может нести широкий диапазон ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!