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"Одессы не будет, отстроим заново": российские пропагандисты открыто призывают ударить по Украине ядерным оружием. Видео

Марина Погорилко
War
1 минута
1,6 т.
'Одессы не будет, отстроим заново': российские пропагандисты открыто призывают ударить по Украине ядерным оружием. Видео

Пропагандисты в эфире российского телевидения обсудили, по какому из украинских городов лучше нанести удар тактическим ядерным оружием. В числе вариантов озвучили Одессу и Львов.

Видео дня

Эту тему рупор Кремля Владимир Соловьев поднял с одним из гостей своей студии, бывшим пророссийским украинским политиком, народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии Регионов Игорем Марковым. Последний отметил, что России "достаточно по очкам выигрывать, надо нокаутировать" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Одессы не будет, отстроим заново": российские пропагандисты открыто призывают ударить по Украине ядерным оружием. Видео

"Вам все понравится. Одессы не будет, отстроим заново. А какие варианты?" – заметил Соловьев.

"Лучше Львов", – отметил предатель Марков.

Марков, известный украинофобскими и русофильскими взглядами, является сторонником и спонсором квазигосударств и террористических группировок "ДНР/ЛНР" и лидером ныне недействующей пророссийской партии "Родина". Обвиняется украинской прокуратурой в попытке посягнуть на территориальную целостность Украины. Скрывается от украинских правоохранителей в России с 2014 года.

Напомним, ранее пропагандисты на росТВ размечтались о ядерном ударе в районе Роботиного в Запорожье. Захватчики убеждены, что это позволит России захватить Запорожскую и Днепропетровскую области, а также "разгромить" Силы обороны в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пропагандисты РФ снова "позарились" на украинский Киев. Они размечтались переименовать Майдан Незалежности.

– В России заявили, что поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Он может нести широкий диапазон ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности.

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