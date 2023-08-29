'Идеальное место': на росТВ размечтались о тактическом ядерном ударе по Работино и озвучили новый захватнический план. Видео

В России уже традиционно взялись угрожать ядерным ударом. На сей раз там нашли "идеальное место для применения тактического ядерного оружия".

Видео дня

В мечтах оккупантов применить его следует в районе Работино на Запорожье, что, убеждены они, позволит РФ захватить Запорожскую и Днепропетровскую области, а также "разгромить" Силы обороны в Донецкой области. Фантазиями о ядерном ударе в эфире российского государственного телеканала обменивались пропагандист Владимир Соловьев и депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев.

На кровожадные мечты в эфире госТВ обратил внимание экс-офицер службы внешней разведки РФ Павел Басанец.

"Палата № 6.. Где санитары? "Работино – идеальное место для применения тактического ядерного оружия", – написал он, опубликовав отрывок эфира.

В ролике о ядерном ударе по Работино первым размечтался Соловьев.

"Реально, сейчас Работино – идеальное просто, идеальное место для применения тактического ядерного оружия", – выдал он.

Фантазии Соловьева горячо поддержал Гурулев. Он пошел еще дальше. Фактически признав, что российская армия не способна остановить продвижение украинских воинов, Гурулев заявил, что уничтожение Сил обороны в Запорожской области с помощью неконвенционального оружия якобы не только остановит контрнаступление, но и позволит оккупантам захватить Запорожье и Днепр.

"Идеальное (место для применения ядерного оружия. – Ред.). Они там все в кучу собрались. Идеальное просто! И на этом наступательная группировка накрылась "медным тазом". Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне способны пройти вперед, и очень неплохо, освободив и Запорожскую, а может быть, даже Днепропетровскую область", – заявил депутат Госдумы в эфире центрального государственного телеканала.

Также он рассчитывает, что ядерный удар на Запорожье помог бы "второй армии мира" справиться с защитниками Донетчины.

"И создать полную угрозу той группировке, которая воюет на Донецке, окружение ее и разгром. И если брать еще совместно с Купянском, то практически это блок", – заявил Гурулев.

Напомним, ранее Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине F-16 и потребовал ядерных ударов.

Пропагандист испугался западных истребителей, которые, по его мнению, "заточены под то, чтобы нести на себе ядерное оружие", следовательно, считает он, каждый взлет Россия якобы вправе рассматривать как начало ядерной войны и применять ядерное оружие.