'Каким будет наш ответ?' Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине F-16 и потребовал ядерных ударов. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине истребителей F-16. Он настолько запаниковал из-за такой мощной помощи европейских стран ВСУ, что даже потребовал ядерных ударов по нашей стране.

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Свои переживания Соловьев озвучил в эфире собственного шоу. Он издал, что каждый взлет F-16 мы будем рассматривать как начало ядерной войны (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они решили F-16. Дали разрешение странам поставить. Ну, мы же сказали, что каждый взлет F-16 будем рассматривать как начало ядерной войны. Потому что мы не можем... Мы не собираемся разбираться: он залетел с ядерным оружием или нет. Это самолеты, которые заточены под то, чтобы нести на себе ядерное оружие", – выдал пропагандист.

Он откровенно заявил, что ядерное оружие Россия будет применять не только по местам взлета истребителей.

"Наш ответ: мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие по местам взлета F-16. И не только", – сказал Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил, что Украина получит от этой страны 42 F-16.

В тот же день во время визита Зеленского в Данию стало известно, что эта страна вызвалась передать еще 19 таких истребителей. Первые самолеты, по словам главы датского правительства, прибудут в Украину к Новому году.

В Воздушных силах ВСУ назвали западные истребители "ключом к успеху" и подчеркнули, что они могут изменить ход войны.

Тем временем в России устроили истерику из-за решения о предоставлении Украине десятков F-16 и снова заговорили об эскалации войны.