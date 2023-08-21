'Это ключ к успеху': Игнат рассказал, как F-16 могут изменить ход войны в Украине, и указал на вызовы

Американские истребители F-16 способны изменить ход войны в Украине, поскольку больше всего Вооруженным силам необходимо преимущество в воздухе. До передачи самолетов необходимо "сгладить" украинские взлетно-посадочные полосы, построенные из бетонных плит со швами, а также подготовить логистику с инфраструктурой, чтобы враг не смог уничтожить истребители на аэродромах.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 21 августа. Он напомнил, что F-16 уже садились в Украине на аэродроме в Миргороде во время чемпионата Европы по футболу 2012 года и "чувствовали себя хорошо".

"Ждем сейчас реализации решения, сразу, конечно, мы войну не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Больше всего нам необходимо преимущество в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", – сказал Игнат.

Он отметил, что взлетно-посадочные полосы в Украине построены из бетонных плит со швами, которые нужно "заглаживать". Соответствующие работы уже проводятся.

"Наши инженерные службы работают над этим. Еще F-16 испытывает проблему с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", – рассказал Игнат.

Представитель ВС ВСУ добавил, что готовить нужно не только полосы, но и логистику с инфраструктурой, чтобы агрессор не смог уничтожить истребители на аэродромах.

"Мы научились беречь людей и технику, адаптировались к условиям", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 августа президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. По итогам визита было объявлено о будущих поставках Украине истребителей F-16.

– Первые поставки F-16 от Дании ожидаются до Нового года. В первой партии планируют передать шесть самолетов. Копенгаген согласился передать ВСУ 19 самолетов.

– Нидерланды обязались передать Украине 42 единицы F-16 после обучения украинских пилотов и инженеров.

– Глава Минобороны Алексей Резников ранее заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинцев на F-16. По его словам, минимальный срок тренировки – шесть месяцев.

– Летчик ВСУ, который проходит обучение на F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины: большее внимание при тренировках будет уделено миссиям, присущим реалиям войны в Украине.

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