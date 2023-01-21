Резников заявил об откровенном разговоре с министром обороны Германии о танках Leopard 2

Министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор со своим немецкий коллегой Борисом Писториусом. Глава оборонного ведомства отметил, что речь шла, в том числе, о танках Leopard 2.

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Резников подчеркнул, что диалог с Германией о поставках вооружения будет продолжаться. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

По словам министра обороны Украины, он поздравил Писториуса с назначением на занимаемую должность. Также Резников поблагодарил правительство и людей Германии за их военную помощь Украине и гостеприимство на Рамштайне.

Напомним, в правительстве Германии заявили, что Украина может получить боевые машины Leopard 2 без привязки к поставке танков M1 Abrams Америкой. Эти два события не должны зависеть друг от друга.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально этого не озвучивают, так как ждут поддержки со стороны Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard не удалось. Не принес "Рамштайн-8" и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

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