"Результат будет неоспоримым": Билецкий анонсировал россиянам неприятностях на фронте

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что украинский фронт имеет все шансы удержать выгодные рубежи обороны и улучшить положение на отдельных участках Донецкого направления в течение ближайшего месяца. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на саммите Ялтинской европейской стратегии (YES) "Peace Through Strength NOW!".

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По словам командира, ситуация на фронте остается сложной, но это не самый тяжелый период по сравнению с прошлыми годами.

"У украинского фронта есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны – пояс "городов-крепостей", а также улучшить положение на некоторых участках Донецкого фронта. В ближайшее время мы продемонстрируем результат, который будет неоспоримым", – заявил Билецкий.

Справочно: "Пояс городов-крепостей" – это система оборонительных укреплений с развитой военной инфраструктурой и минными заграждениями в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Эта линия протяженностью около 50 км строилась на протяжении всех лет полномасштабного вторжения и является основой украинской обороны на востоке – восстановить её в короткие сроки в случае потери невозможно.