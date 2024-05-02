"Результат мы уже видим": Селезнев рассказал, как влияют на ситуацию на фронте удары по российским НПЗ. Видео

Удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам на территории России негативно влияют не только на экономику государства-агрессора, но и на оккупантов, находящихся на фронте в Украине. В частности, российские танки могут получать меньше горючего, а средства, предусмотренные в бюджете РФ на армию и оборонную индустрию, просто туда не доходят.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, результаты боевой работы украинских дронов ощутимы для РФ и ее оккупационной армии.

"Россия уже теряет по меньшей мере 10% производства горючего разных типов. Это означает, что российские танки несколько меньше получают того же топлива. А на фоне того, что сейчас продолжаются весенние полевые работы, и, конечно, жители РФ нуждаются в немалом количестве горючего, это уже создает определенное напряжение", – сказал эксперт.

Если атаки на НПЗ будут продолжаться, российский бюджет будет терять. Так же будет терять и вражеская армия.

"Общая сумма российского бюджета – примерно $320 млрд в год. Из них $120 млрд Российская Федерация направляет на обеспечение деятельности собственной армии, в том числе той части, которая задействована в рамках так называемой СВО, и соответственно работы оборонно-промышленного комплекса. Следовательно, если в тело общего бюджета будет поступать меньше денег, вероятно, что и часть этих денег не дойдет до российского оборонпрома или российской армии. А это уже действительно отличная новость", – считает Селезнев.

По его словам, в последние годы россияне пытались создавать единичные, но очень масштабные по объемам производства нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на Кавказском побережье Черного моря, по которому недавно масштабно "прилетело", производил немало типов горючего и для авиационной техники, и для бронетехники.

После разрушения части производства, как отметил эксперт, враг начал терять ресурсные возможности и вынужден вводить лимиты для использования определенных типов горючего в боевых частях, выполняющих задачи в рамках так называемых специальных военных операций.

"Да, на территории России еще немало других нефтеперерабатывающих заводов, но разрушение определенных элементов этого производства создает дополнительную логистическую нагрузку. Топливо надо везти, например, не за 100 километров от ключевых потребителей, а за полторы тысячи. Это создает нагрузку на железнодорожную инфраструктуру, создает определенное промедление во времени поставки того или иного вида нефтепродуктов. К тому же разрушаются не только НПЗ, но и станции отгрузки, соответствующие модули, обеспечивающие импорт продукции. Следовательно, не просто так правительство РФ законтрактовывает определенные запасы нефтепродуктов как в соседней Беларуси, так и в соседнем Казахстане", – сказал Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе раздались взрывы. Очередное энергетическое предприятие государства-агрессора атаковали дроны, после попадания на НПЗ вспыхнул мощный пожар: горела установка первичной переработки нефти.