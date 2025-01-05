'Результат нулевой': танковые атаки армии России на войне в Украине назвали 'самоубийством'

Крошечные FPV-дроны сделали крупномасштабные танковые атаки армии РФ практически самоубийственными на всем протяжении активной линии фронта в 35-месячной войне в Украине. Сами пропагандисты признают, что каждый раз, когда российские полки пытаются атаковать бронетехникой, "результат нулевой".

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Но это не значит, что россияне не могут продвигаться: они оставляют технику позади и идут в пешие "мясные" штурмы. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для Forbes.

"На самом деле, они продвигаются – особенно к югу от города-крепости Покровск в Донецкой области на востоке Украины и по краям выступа площадью 400 кв. км, который сильные украинские силы "высекли" из Курской области РФ в августе", – говорится в сообщении.

Автор привел слова одного блогера с РФ в посте, переведенном эстонским аналитиком WarTranslated. В нем пропагандист говорил, что российская "пехота при поддержке артиллерии и беспилотников медленно, но верно занимает линию за линией леса".

"Россияне склоняются к новой доктрине пехоты в первую очередь отчасти, чтобы сократить потери техники, но также из-за общей неспособности преодолеть подготовленную оборону ВСУ, прикрытую всепроникающей разведкой и ударными беспилотниками", – объяснил Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне.

По словам аналитиков, разрозненную пехоту сложнее атаковать, чем длинные ряды техники, поэтом оккупанты и прибегают к тактике штурмов малыми группами. Хотя некоторые российские командиры продолжают попытки идти в атаки с помощью танков, БМП и импровизированных боевых машин, включая обычные фургоны, автомобили и багги.

"Но "никто не достигает цели, ни один солдат не спешивается, а враг не измельчается огнем автопушек", – пересказало издание Forbes жалобы российского блогера, который саркастически назвал "гениями" офицеров армии РФ, стоящих за этими "самоубийственными забегами" оккупантов.

"Так, отправляя машины и их экипажи на бессмысленные "банзай-атаки" по патрулируемой беспилотниками нейтральной полосе, командиры российских танков ничего не получают, теряют все и предоставляют воодушевляющий контент для ВСУ, чьи дроны фиксируют уничтожение каждой российской колонны", – подчеркнул автор публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко отметил, что в 2024 году армия РФ понесла наибольшие потери за время своего существования. Здесь речь идет и о личном составе, и о военной технике сил страны-агрессора.

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