РФ атаковала дронами авто с волонтерами и журналистами вблизи Константиновки. Момент попал на видео

Российская террористическая армия продолжает охотиться за мирным населением в прифронтовых городах. В очередной раз от преступных действий врага пострадали журналисты и волонтеры.

Путинские войска атаковали дроном их автомобиль под Константиновкой. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Военное преступление

По информации Цаплиенко, транспортное средство, в котором ехали волонтеры и съемочная группа, попал под удар в районе Константиновки. Среди пассажиров был австрийский журналист, корреспондент телеканала ORF Кристиан Вершютц.

К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Журналистов и волонтеров спасло то, что они вовремя зафиксировали приближение российского дрона и успели покинуть автомобиль.

В то же время БПЛА попал в транспортное средство. В результате удара автомобиль полностью уничтожен и восстановлению не подлежит.

Напомним, в Киеве 27 октября в Михайловском соборе простились с журналисткой Еленой Губановой и оператором Евгением Кармазиным. Они погибли в Краматорске в результате удара вражеского беспилотника "Ланцет".

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка.

