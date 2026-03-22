РФ атаковала поезд Приднепровской железной дороги и устроила трагедию в Одесской области: детали
В ночь на 22 марта российские войска нанесли удары по подвижному составу Приднепровской железной дороги: поврежден локомотив пригородного поезда. Атаковал враг также Одесскую железную дорогу.
Когда один из поездов остановился для эвакуации пассажиров, встречный поезд смертельно травмировал проводницу, пострадал также один из пассажиров. О трагедии и последствиях вражеских ударов по железнодорожной инфраструктуре рассказали в "Укрзалізниці".
Россия наносит удары по железной дороге
В УЗ отметили, что 22 марта россияне устроили "сложную ночь дроновых ударов по стране, по железной дороге".
В частности, атакован подвижной состав Приднепровской железной дороги: под удар попал локомотив пригородного поезда.
"Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада", – уточнили в компании.
А вот на Одесской железной дороге, которая также ночью находилась под вражескими ударами, произошла трагедия.
"Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизни, но одновременно может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности. К сожалению, сегодня есть и крайне досадный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров смертельно травмирована проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Продолжается тщательное расследование несчастного случая, наши специалисты уже на месте", – рассказали в УЗ.
Там добавили, что компания будет оказывать поддержку и пострадавшему мужчине, и семье погибшей сотрудницы железной дороги.
Учитывая трагический случай, в УЗ снова напомнили о правилах высадки/посадки на железнодорожном транспорте:
- не создавать давки и паники;
- обязательно убедиться в безопасности пути при высадке / посадке в вагон: прежде всего — в отсутствии встречных поездов;
- при эвакуации все габаритные вещи оставлять на местах;
- помогать пассажирам, которые нуждаются в помощи;
- следить за детьми и говорить с ними спокойным уверенным тоном;
- в случае объявленной эвакуации быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.
Соблюдение этих правил без преувеличения способно спасти жизнь.
Как рассказывал OBOZ.UA, этой ночью россияне атаковали Киевскую область. В Броварской громаде повреждены здания на территории трех предприятий. Разрушениям подверглись также частные дома и автомобили. Обошлось без пострадавших.
