РФ атаковала поезд Приднепровской железной дороги и устроила трагедию в Одесской области: детали

В ночь на 22 марта российские войска нанесли удары по подвижному составу Приднепровской железной дороги: поврежден локомотив пригородного поезда. Атаковал враг также Одесскую железную дорогу.

Когда один из поездов остановился для эвакуации пассажиров, встречный поезд смертельно травмировал проводницу, пострадал также один из пассажиров. О трагедии и последствиях вражеских ударов по железнодорожной инфраструктуре рассказали в "Укрзалізниці".

В УЗ отметили, что 22 марта россияне устроили "сложную ночь дроновых ударов по стране, по железной дороге".

В частности, атакован подвижной состав Приднепровской железной дороги: под удар попал локомотив пригородного поезда.

"Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада", – уточнили в компании.

А вот на Одесской железной дороге, которая также ночью находилась под вражескими ударами, произошла трагедия.

"Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизни, но одновременно может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности. К сожалению, сегодня есть и крайне досадный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров смертельно травмирована проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Продолжается тщательное расследование несчастного случая, наши специалисты уже на месте", – рассказали в УЗ.

Там добавили, что компания будет оказывать поддержку и пострадавшему мужчине, и семье погибшей сотрудницы железной дороги.

Учитывая трагический случай, в УЗ снова напомнили о правилах высадки/посадки на железнодорожном транспорте:

не создавать давки и паники;

обязательно убедиться в безопасности пути при высадке / посадке в вагон: прежде всего — в отсутствии встречных поездов;

при эвакуации все габаритные вещи оставлять на местах;

помогать пассажирам, которые нуждаются в помощи;

следить за детьми и говорить с ними спокойным уверенным тоном;

и говорить с ними спокойным уверенным тоном; в случае объявленной эвакуации быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Соблюдение этих правил без преувеличения способно спасти жизнь.

Как рассказывал OBOZ.UA, этой ночью россияне атаковали Киевскую область. В Броварской громаде повреждены здания на территории трех предприятий. Разрушениям подверглись также частные дома и автомобили. Обошлось без пострадавших.

