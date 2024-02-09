РФ держит в Черном море четыре корабля: свежие данные ВМС

Российские оккупационные войска утром в пятницу, 9 февраля, вывели в Черное море четыре корабля своего флота. Носителей ракет среди них не было.

Такой информацией (по состоянию на 08:00 09.02.2024) поделились в Telegram-канале Военно-морские силы ВС Украины. Наши военные установили, что:

– в Черном море находились четыре военных корабля страны-агрессора;

– в Азовском море – один корабль;

– в Средиземном море – два вражеских корабля (среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до восьми ракет).

За минувшие сутки (8 февраля) в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

– к Азовскому морю – 10 судов, из них три двигались из пролива Босфор;

– к Черному морю – семь судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – добавила пресс-служба ВМС ВС Украины.

Добавим: утром 8 февраля оккупанты прятали все свои корабли-ракетоносители в портах в связи со штормом. Однако ближе к полудню того же дня агрессор вывел в акваторию Черного моря один надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров" – несмотря на плохую погоду.

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