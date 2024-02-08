Помешал шторм: Россия завела ракетоносители в пункты базирования

Корабли-ракетоносители Российской Федерации в Черном море по состоянию на утро 8 февраля были спрятаны в пунктах базирования. Причина – штормовая погода.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, выступая в эфире телемарафона "Єдині новини". На боевое дежурство агрессор вывел три других военных корабля, отметила она.

"Ситуация в Черном море остается стабильной. Море штормит, враг завел фактически всю корабельную группировку в пункты базирования. Сейчас фиксируем на выходе три корабля, но ракетоносители находятся на базе", – заявила Гуменюк.

Напомним, что последний раз враг атаковал Украину с моря во время массированного обстрела утром 7 февраля. Тогда противник выпустил три "Калибра", а также 41 другую ракету и 20 дронов-камикадзе.

Россияне в последнее время пытаются держать ракетоносители ближе к Новороссийску (Краснодарский край РФ). Однако обслуживание этих кораблей, в том числе их ракетных установок, перезагрузку "Калибров" они должны проводить в Севастополе (временно оккупированный Крым, Украина).

"Пока они не наладили для себя в Новороссийске, где базируются преимущественно ракетоносители, такой логистики. Это значит, что они должны рисковать, заводя корабли-ракетоносители в пункты базирования, где уже не чувствуют себя так спокойно. В Севастополе остается вся инфраструктура, связанная с этими мерами, и они предпочитают не рисковать лишний раз", – отметила Гуменюк.

Как писал OBOZ.UA, в МО РФ после атаки по Украине 7 февраля заявили, что якобы уничтожили "предприятия, производящие морские дроны, ракетные комплексы, снаряды для РСЗО и взрывчатые вещества".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!