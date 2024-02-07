РФ запустила по Украине 64 ракеты и дроны: ПВО уничтожило 44 цели

В ходе атаки 7 февраля российские войска применили для ударов по Украине 64 средства воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 44 из них.

В общей сложности украинские воины сбили 29 вражеских ракет и 15 "Шахедов". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Массированную атаку на Украину захватчики начали вскоре после наступления 7 февраля. Запускали как ударные дроны, так и крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Залужный рассказал, что всего на Украину оккупанты направили 64 средства воздушного нападения:

20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (с мыса Чауда в Крыму);

(с мыса Чауда в Крыму); 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски осуществлялись из района Энгельса, Каспийского моря);

4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков – временно оккупированный Севастополь, российский Курск);

из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков – временно оккупированный Севастополь, российский Курск); 3 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск); 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму и Воронежской области РФ);

(пуски с мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму и Воронежской области РФ); 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская область, РФ).

"В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушных целей: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатых ракеты "Калибр"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 7 февраля оккупанты запустили несколько волн ракет по Украине. В результате атаки в Киеве и Харькове вспыхнули пожары. Сообщалось о прилетах в Николаеве и Дрогобыче Львовской области.

Повреждение домов и пострадавшие после атаки также на Киевщине.

Силы ПВО только над Киевом и окрестностями столицы уничтожили около 20 вражеских ракет.

До ракетной атаки войска РФ ночью запустили по Украине 15 "Шахедов". Тогда сбить удалось 12 дронов.