'Цели достигнуты, объекты поражены': минобороны РФ снова цинично объяснило массированную атаку по мирным украинцам

В России в очередной раз выдали циничное "объяснение" террористической атаки по мирным украинским городам и селам. По версии агрессора, охваченные огнем многоэтажки, разрушенные частные дома, десятки раненых и жертвы среди гражданских – это результат "удара высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

В МО РФ заявили, что якобы уничтожили во время атаки 7 февраля предприятия, производящие морские дроны, ракетные комплексы, снаряды для РСЗО и взрывчатые вещества. Об этом идет речь в "сводке" возглавляемого Сергеем Шойгу ведомства.

После очередного террористического удара по Украине, вследствие которого разрушениям подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура в шести областях Украины, пострадали десятки мирных жителей, а несколько человек были убиты, в МО РФ отметились очередным лживым и циничным заявлением.

Там "отчитались" о том, что попали ровно туда, куда целились: мол, цели удара были достигнуты, а все определенные для уничтожения объекты поражены.

По версии МО государства-агрессора, в подъездах киевских многоэтажек, частных домах Николаева и на полях Львовской области изготовлялись морские дроны и ракеты для РСЗО.

"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", – выдали оккупанты.

Напомним, с начала суток 7 февраля российские войска атаковали Украину. Сначала они запустили по украинским регионам иранские дроны-камикадзе. Утром – атаковали несколькими волнами ракет.

В результате атаки в Киеве и Харькове вспыхнули пожары. В столице есть жертвы и десятки раненых.

Сообщалось о прилетах в Николаеве (сообщалось о жертве и раненых) и во Львовской области, где частично разрушено предприятие, но обошлось без жертв.

Повреждение домов и пострадавшие после атаки есть также на Киевщине.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего с ночи 7 февраля РФ запустила по Украине 64 ракеты и дроны. ПВО уничтожило 44 цели.

На очередной террористический удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о последствиях атаки, поблагодарил всех, кто задействован в их устранении, а также уверил: оккупанты получат ответ за каждое свое преступление, в том числе, и за это.